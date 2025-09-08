Başkan Erdoğan’dan İzmir’deki karakol saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

08 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2025 12:23 Güncelleme: 08.09.2025 12:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasının başında İzmir'deki saldırıya değinirken; saldırganın bağlantılarının araştırıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, 2025'te eğitime ayrılan bütçenin 2 trilyon 186 milyar TL olduğunu belirtirken; 800 bini aşkın öğretmen ataması ile eğitimin gücüne güç katıldığını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
İzmir'den hepimizi sarsan derin bir haber aldık. Silahlı saldırı sonucunda 2 polisimiz şehit oldu. Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum.

ERDOĞAN'DAN İZMİR'DEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

"YENİ ÖĞRETİM YILIK HAYIRLI OLSUN"
Yeni öğretim yılımız hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılının sancaktarı olan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum. Eğitim faaliyetlerinin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi. Her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek.

Maarif ordumuzun öncü ve aktif önderi olan öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi göre hocalarımız her türlü taktire ziyadesiyle laiktir. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen gelişen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatıdır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. (AA)

"VELİLERİMİZİ YÜKTEN KURTARDIK"
Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren çok katmanlı bir metot tertip ediyoruz. Öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında düzenleme yapıyoruz.

Bugüne kadar ders kitaplarımızı ücretsiz olarak çocuklarımıza ulaştırarak velileri yükten kurtardık. Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık.

EĞİTİME DEV BÜTÇE

EĞİTİME DEV BÜTÇE
Eğitime ayrılan toplam bütçe 2025 yılında 2 trilyon 186 milyar liradır. 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Adaletsiz uygulamalara ve kat sayı zulmüne son verdik.

Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Eğitim teknikleri, bilgiye ulaşma her geçen gün çeşitleniyor. Yazılım sektörlerinin geldiği baş döndürücü noktanın eminim sizlerde farkındasınızdır.

Merak, ilmin ve ilmin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi yeni şeyler keşfetmesi öğrenmenin en önemli lokomotifidir.

