Başkan Erdoğan’dan İzmir’deki karakol saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

İzmir'den hepimizi sarsan derin bir haber aldık. Silahlı saldırı sonucunda 2 polisimiz şehit oldu. Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum.

"YENİ ÖĞRETİM YILIK HAYIRLI OLSUN"

Yeni öğretim yılımız hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılının sancaktarı olan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum. Eğitim faaliyetlerinin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi. Her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek.

Maarif ordumuzun öncü ve aktif önderi olan öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Öğrencilerini evlatları gibi göre hocalarımız her türlü taktire ziyadesiyle laiktir. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen gelişen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatıdır.