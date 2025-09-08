AK Parti’den Refah Sınır Kapısı’nda dünyaya Gazze çağrısı: Zulüm gören kardeşlerinizi yalnız bırakmayın

Fotoğraf-AA

Heyet adına burada basın açıklaması yapan Yalçın, "Ey insanlar. Sesimizi duyun. Bu bir haykırıştır. Buradan Gazze'nin hemen yanı başından tüm insanlığa, vicdan sahibi tüm insan evlatlarına sesleniyoruz. Nefesimizi Gazze'nin çığlığına katmak için haykırıyoruz." sözleriyle konuşmasına başladı.

İsrail'in Gazze'de hayasız bir soykırım yaptığına, Gazze'yi abluka altında tutarak masum insanların açlıktan kırılmasına neden olduğuna dikkati çeken Yalçın, burada terörle mücadele yürütülmediğini, yalnızca sivillerin katledildiğini, Gazze'yi insansızlaştırmaya yönelik bir etnik temizlik suçu işlendiğini belirtti. Yalçın, şu ana kadar tespit edilebilen 62 bin sivilin, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini, 10 bin sivilin kaybolduğunu ya da enkaz altında kaldığını, İsrail tarafından öldürülen bu insanların en az 20 bininin çocuk olduğunu aktardı.

Her bir şehidi saygı ve rahmetle andığını ifade eden Yalçın, "Bunlar kuru birer rakam değildir, olmamalıdır. Burada can verenlerin her biri kanlı canlı insanlardır. Her birinin içi yanan bir anası, ciğeri sönen bir babası vardır. Her birinin yetim ve öksüz kalmış çocuğu, her birinin boynu bükük kalmış eşi, dostu, kardeşi vardır. Her birinin hayalleri ve umutları vardı. Evi, mahallesi, komşusu vardı. Yani bir hayatı vardı. İsrail, işte bu hayatları teker teker söndürdü. Gazze'deki insanların yüzde 90'ını yerinden ederek göçe zorladı. Binaların yüzde 80'ini yerle bir etti. Hastaneleri, okulları, camileri vurdu. Canlı veya cansız ne varsa yok etti." diye konuştu.