O pozisyon maça damga vurdu! Yüksel Yıldırım: “Puanımız çalındı” | Saran’dan TFF’ye acil toplantı çağrısı
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Samsunspor’u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Ancak mücadeleye damga vuran bir pozisyon maç sonrasında büyük tartışma yarattı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, söz konusu pozisyonun ardından TFF’ye acil toplantı çağrısı yaparken; Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise “Puanımız çalındı” diyerek tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk etti.
Zorlu karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalarken, yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlendi. Maçın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Süleyman Özay görev yaptı.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, 90+5'te yediği golle 3 puanı bırakmış ve derbiden 1 puanla ayrılmıştı. Bu kez Samsunspor karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıktı.
Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, daha 8. dakikada Alman yıldızı Leroy Sané'nin golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan Aslan, 29. dakikada bu kez golcü ismi Victor Osimhen'in sahneye çıkmasıyla skoru 2-0'a taşıdı.
İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar 2-0'lık skorla soyunma odasına gitti.
İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Samsunspor, 56. dakikada Anthony Musaba ile farkı bire indirdi ve skoru 2-1'e getirdi.
Sarı-kırmızılılar ardından 88. dakikada Emre Kılınç ile bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi.
Son anlarda büyük bir şok yaşayan sarı-kırmızılılar, 90+ dikakada yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in kaydettiği jeneriklik golle son sözü söyleyerek skoru 3-2'ye getirdi.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek liderlik yürüyüşünü sürdürdü.
MAÇA DAMGA VURAN POZİSYON
Öte yandan son anlarda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu, mücadeleye damga vurdu.
Karadeniz ekibi, 90+7'de Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içinde eline çarpan topun ardından penaltı bekledi.
HAKEM DEVAM KARARI VERDİ
Maçın hakemi Mehmet Türkmen ise VAR incelemesinin ardından oyuna kaldığı yerden devam edilmesini istedi.
OKAN BURUK: "BENİM GÖRÜŞÜM KOLUN DOĞAL KONUMUNDA OLDUĞU"
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu dönem bizim için genel olarak zor geçiyor. Sert maçlar oluyor. Geçen maçtaki 11 ile başlamamızın avantaj olduğu düşünüyorduk. Maça İyi başladık. İlk yarı çok iyi oynadık. Çok rahat bir 45 dakika oynadık. Lemina'nın sakatlığından dolayı ikinci yarı devam edemeyeceğini söyledi. Pas için de önemli bir oyuncu. Devamında da yorgunluklar oldu. Üstü üste aynı oyuncularla çok uzun sürelerle oynuyoruz. Tam olarak hazır olmayan oyuncularımız da vardı. Yunus'u 25 dakika düşünüyorduk, ona o dakikayı verdik. 10 dakika da Berkan oynadı. Arda'yı kullandık. Oyununun devamında Arda ile Davinson'u yer değiştirdik. 2-1 sonrası rakibimizin atakları vardı. Bizim de girmeye çalıştığımız pozisyonlar vardı. 3. golü bulsaydık daha rahat olabilirdik. O bölümde penaltı pozisyonu var, Kazımcan'ın ayağına basılması. Bir tane de Davinson'un pozisyon içerisinde üstüne basılması var. İki VAR incelemesi oldu. İkisinden de olumsuz sonuç çıktı. İçimden bu kadar şanssız bir gece mi olur dediğim bir gol yedik. Bizim oyuncumuza çarpıp gol olması, şanssız bir gece oldu. Son değişikliği yaptık, Mauro Icardi'yi aldık. Arda'yı oyundan çıkarmam taktiksel bir karardı. Çok üzüldü. Arda bizim için değerli, bizden çok fazla süre buluyor. Taktiksel olarak Barış'ı sağ beke attık, iki forvete döndük. Gol de Barış'ın ortasıyla oldu. Biz nasıl iki penaltı, bir kırmızı kart nasıl beklediysek rakibimizin de beklentisi oldu. Benim görüşüm kolun doğal konumunda olduğu. Buna yakın pozisyonları Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Hakem orada penaltı verseydi, belki kimse bir şey diyemezdi. Benim görüşüm oyuncumuzun doğal konumunda kolunu hareket ettirdiği. Burada verilecek her karar saygı duymak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçı buna benzerdi. Kazım'ın sadece elinin aşağıda olması, elinin çok hafif açık olması onun topa elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz. Başka bir şey olsaydı buna saygı duyacaktık. Nasıl Kazımcan'ın ayağına basılması çok küçük basma dendiği gibi, Davinson'un ayağına basılması şanssızlık denilebilir. Kırmızı da verilebilirdi. Sallai'nin gördüğü kırmızı kartı hepimiz hatırlayalım. Birçok karar değişebiliyor. Verilen her karar saygı duymamız gerekiyor. Benim görüşüm, ikinci gol öncesi Davinson'a faul yapıldı, lehimize faul de verilebilirdi. Berkan, benzer pozisyonlarda sarı kart gördü. Hakemin takdirine saygı duymak gerekiyor. Bu akşam için benzer şeyler için farklı kararlar verdi" ifadelerini kullandı.
"OYUN İÇERİSİNDEYKEN ELİ GÖRMEDİM"
Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonla ilgili de konuşan Leroy Sane, "Oyunumun dışındaki şeylerle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Her zaman odaklandığım şey bu. Takım olarak da başarılı olmak ve kazanmak istiyoruz. Oyun içerisindeyken eli görmedim, bana değil gibi göründü. Tekrardan görüntülere bakmam gerekir" ifadelerini kullandı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"İKİNCİ YARI İNANILMAZ BİR SAMSUNSPOR ORTAYA ÇIKTI"
Yüksel Yıldırım, "Konuşacak halde değilim. Samsunspor'un bu maça puan veya puanlar için geldiğini söylemiştim. Öyle olacağına da inanmıştım. İlk yarı gerçekten Samsunspor'u tanıyamadım. Kötü oynadık. Galatasaray, inanılmaz bir üstünlük sağladı ama ben takımıma ve hocama her zaman güvendiğimi söylemiştim. İkinci yarı inanılmaz bir Samsunspor ortaya çıktı. İlk 10 dakika baskımız sonucu bizim de plakamız olan 55. dakikada gol attık. Durumu 2-1'e getirdik" dedi.
'BUGÜN 5 ARALIK CUMA GÜNÜ, KARA BİR CUMA OLDU'
"İkinci yarı maçı izlerken kulaklarım tıkandı. Galatasaray taraftarı, inanılmaz bir ıslıkla Samsunspor'u durdurmaya çalışıyordu" diyerek sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Samsunspor, ikinci yarı üstünlüğünü kabul ettirdi. Golü bulabilirdik. Pozisyonlar kaçırdık. 'Yenilirsek, böyle yenilelim.' derken 88. dakikada beklediğimiz golü bulduk. Durumu 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Maç böyle bitecek diye düşündük. Sonra Victor Osimhen, neden 80 milyon avroluk bir oyuncu olduğunu gösterdi. O golü Türkiye'de başka kimse atamazdı. Maç, tam bitti derken Samsunspor bir atakla penaltı pozisyonu oluşturdu. Bizler, televizyonda gördük. Gözümüzle de gördük. Net penaltı. Hakem de gördü. Artık VAR'dan karar bekliyoruz. Hakem, 4 dakika bekledi. Sonunda da inanılmaz bir karar verdi. Bugün 5 Aralık Cuma günü 'Kara bir cuma' oldu. Türk futbolunda bugün 'Kara bir cuma'. Bizim resmen 1 puanımız gasp edildi. Bunu yapan da kesinlikle hakemler" ifadelerini kullandı.
"HAKEME GÜVENDİĞİMİ SÖYLEMİŞTİM'
Bahis soruşturmasına da değinen Yıldırım, "'Maçlar, doğru gidiyor.' derken böyle olması bizi şaşırttı. Çok da şaşırmadık. Çünkü iki gün önce bir şeyin altını çizdim. 'İnşallah pazartesi günkü Fenerbahçe-Galatasaray maçında Galatasaray'ın tepkileri bize karşı ters tepmez' dedim. Hakeme güvendiğimi söylemiştim. Mehmet Türkmen, genç bir hakemimiz. Gelecek de vadediyor, hata yaptığı da oluyor. 'İnşallah bizim maçta hatası konuşulmaz.' demiştim. İlk yarıda hakem hatalar yaptı. Faullerimizi çalmadı ama bu kararlar sonucu etkileyecek şeyler değildi. İkinci yarda Samsunspor üstünlüğünü kabul ettirdi. Yenilsek de hiç üzülmeyecektim. 'Biz oynadık, Galatasaray'ı boğduk ve 2-1 yenildik. Gücümüz bu kadar.' diyecektim. 88. dakikada 2-2'yi yakaladık. Stat bir anda çöktü. Osimhen devreye girdi ve golünü attı. Sonra Samsunspor bir mucize ortaya çıkardı" diye konuştu.
'BİZİM PUANIMIZ ÇALINDI'
Maçın sonundaki tartışmalı penaltı pozisyonu ile ilgili hakem kararına tepki gösteren Yüksel Yıldırım "Penaltıyı gözü kör hakem bile orada olsa görür, hisseder verirdi. Hakemin görmesine bile gerek yok, VAR da var, var mıydı? Bunun açıklamasını sizlere bırakıyorum. İnanılmaz üzgünüm, inanılmaz sinirliyim. Bizim puanımız çalındı. Samsunspor'un belki beşinciliği de elimizden alınmış, aşağıya doğru bir iniş olacak. Ama bu bizi yıldırmayacak. Biz daha fazla çalışacağız" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise, "Açıkçası doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Çünkü çok kızgınım aynı zamanda çok da üzgünüm. Bir maçı kaybedebilirsiniz. İlk yarıda çok kötü performans gösterdik. İkinci yarıda daha iyi olan taraf bizdik. İyi bir karakter gösterdik. İyi performans gösterdik. 1 puanı hak ettik. Son dakikada yediğimiz golle mağlup ayrılıyoruz. Son dakikalarda aleyhimize verilen bir karar vardı. Aynısını Fenerbahçe karşılaşmasında verilmişti ve golümüz çalınmıştı. Bu pozisyonu büyük bir skandal olarak değerlendirmek istiyorum, net penaltıydı. Penaltı verilseydi maç berabere bitecekti. VAR'daki hakemler o esnada bir şeyler mi yiyorlardı yoksa molaya mı çıkmışlardı, onu da bilmek isterdim. İkinci yarıdan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Perşembe günü çok önemli Konferans Ligi karşılaşması var. Bu şansı iyi değerlendirirsek ilk 8'de bitirmek için çok büyük fırsat olacak. Avrupa'da oynayan diğer Türk takımlarına en iyi dileklerimi göndermek istiyorum" diye konuştu.
"VAR SEBEBİYLE KAYBETTİK"
İlk yarıda Galatasaray'ın çok ciddi boşluklar bulduğunu söyleyen Reis, "Ofansif hattımız baskıya gittiğinde defans geride kaldı, orta sahada çok ciddi boşluklar buldular. İlk yarı bittiğinde oyuncularımla konuştum. Sane'yi Almanya'dan tanıyorum. Kendisiyle neredeyse hiç temaslı oynamadık. İkinci yarı çok daha iyi performans gösterdik. Her top için savaştık. Sonuç olarak kaybettik. VAR sebebiyle kaybettiğimizi söyleyebilirim. Bu şekilde önümüze bakmamız gerekiyor. Dar kadroyla yolumuza devam etmek zorundayız. Umarım perşembe günü Konferans Ligi'nde 3 puan alıp, ilk 8'e kalırız" şeklinde konuştu.
SADETTİN SARAN'DAN TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA ACİL KODLU GÖRÜŞME TALEBİ
Öte yandan söz konusu pozisyon sadece iki takım arasında tartışılmakla kalmadı; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da devreye girdi.
Maçın ardından Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan acil toplantı talep etti.
Saran'ın bu talebinin ardından Fenerbahçe Kulübü de sosyal medya hesaplarından maçın son dakikalarındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.
Hakemlerin ve VAR'ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.
Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."
