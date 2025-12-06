O pozisyon maça damga vurdu! Yüksel Yıldırım: “Puanımız çalındı” | Saran’dan TFF’ye acil toplantı çağrısı

Yüksel Yıldırım

'BUGÜN 5 ARALIK CUMA GÜNÜ, KARA BİR CUMA OLDU'

"İkinci yarı maçı izlerken kulaklarım tıkandı. Galatasaray taraftarı, inanılmaz bir ıslıkla Samsunspor'u durdurmaya çalışıyordu" diyerek sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Samsunspor, ikinci yarı üstünlüğünü kabul ettirdi. Golü bulabilirdik. Pozisyonlar kaçırdık. 'Yenilirsek, böyle yenilelim.' derken 88. dakikada beklediğimiz golü bulduk. Durumu 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Maç böyle bitecek diye düşündük. Sonra Victor Osimhen, neden 80 milyon avroluk bir oyuncu olduğunu gösterdi. O golü Türkiye'de başka kimse atamazdı. Maç, tam bitti derken Samsunspor bir atakla penaltı pozisyonu oluşturdu. Bizler, televizyonda gördük. Gözümüzle de gördük. Net penaltı. Hakem de gördü. Artık VAR'dan karar bekliyoruz. Hakem, 4 dakika bekledi. Sonunda da inanılmaz bir karar verdi. Bugün 5 Aralık Cuma günü 'Kara bir cuma' oldu. Türk futbolunda bugün 'Kara bir cuma'. Bizim resmen 1 puanımız gasp edildi. Bunu yapan da kesinlikle hakemler" ifadelerini kullandı.

"HAKEME GÜVENDİĞİMİ SÖYLEMİŞTİM'

Bahis soruşturmasına da değinen Yıldırım, "'Maçlar, doğru gidiyor.' derken böyle olması bizi şaşırttı. Çok da şaşırmadık. Çünkü iki gün önce bir şeyin altını çizdim. 'İnşallah pazartesi günkü Fenerbahçe-Galatasaray maçında Galatasaray'ın tepkileri bize karşı ters tepmez' dedim. Hakeme güvendiğimi söylemiştim. Mehmet Türkmen, genç bir hakemimiz. Gelecek de vadediyor, hata yaptığı da oluyor. 'İnşallah bizim maçta hatası konuşulmaz.' demiştim. İlk yarıda hakem hatalar yaptı. Faullerimizi çalmadı ama bu kararlar sonucu etkileyecek şeyler değildi. İkinci yarda Samsunspor üstünlüğünü kabul ettirdi. Yenilsek de hiç üzülmeyecektim. 'Biz oynadık, Galatasaray'ı boğduk ve 2-1 yenildik. Gücümüz bu kadar.' diyecektim. 88. dakikada 2-2'yi yakaladık. Stat bir anda çöktü. Osimhen devreye girdi ve golünü attı. Sonra Samsunspor bir mucize ortaya çıkardı" diye konuştu.

'BİZİM PUANIMIZ ÇALINDI'

Maçın sonundaki tartışmalı penaltı pozisyonu ile ilgili hakem kararına tepki gösteren Yüksel Yıldırım "Penaltıyı gözü kör hakem bile orada olsa görür, hisseder verirdi. Hakemin görmesine bile gerek yok, VAR da var, var mıydı? Bunun açıklamasını sizlere bırakıyorum. İnanılmaz üzgünüm, inanılmaz sinirliyim. Bizim puanımız çalındı. Samsunspor'un belki beşinciliği de elimizden alınmış, aşağıya doğru bir iniş olacak. Ama bu bizi yıldırmayacak. Biz daha fazla çalışacağız" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise, "Açıkçası doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Çünkü çok kızgınım aynı zamanda çok da üzgünüm. Bir maçı kaybedebilirsiniz. İlk yarıda çok kötü performans gösterdik. İkinci yarıda daha iyi olan taraf bizdik. İyi bir karakter gösterdik. İyi performans gösterdik. 1 puanı hak ettik. Son dakikada yediğimiz golle mağlup ayrılıyoruz. Son dakikalarda aleyhimize verilen bir karar vardı. Aynısını Fenerbahçe karşılaşmasında verilmişti ve golümüz çalınmıştı. Bu pozisyonu büyük bir skandal olarak değerlendirmek istiyorum, net penaltıydı. Penaltı verilseydi maç berabere bitecekti. VAR'daki hakemler o esnada bir şeyler mi yiyorlardı yoksa molaya mı çıkmışlardı, onu da bilmek isterdim. İkinci yarıdan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Perşembe günü çok önemli Konferans Ligi karşılaşması var. Bu şansı iyi değerlendirirsek ilk 8'de bitirmek için çok büyük fırsat olacak. Avrupa'da oynayan diğer Türk takımlarına en iyi dileklerimi göndermek istiyorum" diye konuştu.