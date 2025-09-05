05 Eylül 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları CHP’de kayyum paniği! CHP bundan sonra ne yapacak, yol haritası ne olacak?
CHP’de kayyum paniği! CHP bundan sonra ne yapacak, yol haritası ne olacak?

CHP’de kayyum paniği! CHP bundan sonra ne yapacak, yol haritası ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 10:49
CHP İstanbul Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı. Eski il başkanı Gürsel Tekin ise kayyum olarak atandı. 1966 delegelerin görevden uzaklaştırılmasının 15 Eylül'de görülecek ana kurultay davasını etkileyeceği ifade ediliyor. Yeni parti iddiaları da kulislerde konuşuluyor. Öte yandan Gürsel Tekin’de de görüntülü açıklama geldi. Gündemin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
