Bakan Bayraktar’dan net mesaj: Soma’daki santralin bacasını tekrar tüttüreceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 15:45 Güncelleme: 05.09.2025 16:22
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar, Soma'da enerjide yapılacak yeni yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni teşviklerle yerli kömür üretimini arttıracaklarını belirten Bakan Baraktar, "Soma'daki santral istihdam için çok önemli. Soma'daki santralin bacasını tekrar tüttüreceğiz" dedi.

"YERLİ KÖMÜR ÜRETİMİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

Yeni teşviklerle yerli kömür üretimini arttıracaklarını belirten Bayraktar, "Yerli kömür enerjinin olmazsa olmazı. Soma'daki santralin bacasını tekrar tüttüreceğiz. Yerli kömür üretimimizi artıracağız" dedi.

Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Çevre yatırımı yapmamış santrallar bu yardımdan istifade edemeyecek.

Kamuya borcu olan şirketler teşvik programından yararlanmayacak.

Madencinin, çalışanın ücretini ödemeyen santraller aynı şekilde teşfik paketinden istifade edemeyecek. Kamuya borcu olan şirketler borçlarını ödedikten sonra teşvik paketinden yararlanabilecek.

Türkiye'nin yerli kaynağının ekonomiye kazandırılması lazım. Yerli kömür üretimimizi artıracağız. Soma'daki santral istihdam için çok önemli.

