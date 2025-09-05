Bakan Bayraktar'dan net mesaj: Soma'daki santralin bacasını tekrar tüttüreceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar, Soma'da enerjide yapılacak yeni yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni teşviklerle yerli kömür üretimini arttıracaklarını belirten Bakan Baraktar, "Soma'daki santral istihdam için çok önemli. Soma'daki santralin bacasını tekrar tüttüreceğiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamalarda bulundu.
Yeni teşviklerle yerli kömür üretimini arttıracaklarını belirten Bayraktar, "Yerli kömür enerjinin olmazsa olmazı. Soma'daki santralin bacasını tekrar tüttüreceğiz. Yerli kömür üretimimizi artıracağız" dedi.
Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:
Çevre yatırımı yapmamış santrallar bu yardımdan istifade edemeyecek.
Kamuya borcu olan şirketler teşvik programından yararlanmayacak.
Madencinin, çalışanın ücretini ödemeyen santraller aynı şekilde teşfik paketinden istifade edemeyecek. Kamuya borcu olan şirketler borçlarını ödedikten sonra teşvik paketinden yararlanabilecek.
Türkiye'nin yerli kaynağının ekonomiye kazandırılması lazım. Yerli kömür üretimimizi artıracağız. Soma'daki santral istihdam için çok önemli.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem
- Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Yeni vize dönemiyle gündeme geldi
- PTT çalışma günleri ve saatleri 2025: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı ne zaman, saat kaçta yatacak? Eylül ödeme tarihleri ve saatleri
- Sahipsizler 2. sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları: 2025 Eylül güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler?
- YENİ DESTEK PAKETİ: Çalışanlara evlilik ve çocuk için 3 asgari ücret verilecek mi?
- İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi uyarısı: 8 saat sürecek kesinti ne zaman bitecek?
- Pazar günü gökyüzü kaderinizi şekillendirecek: Ay tutulmasından en çok etkilenecek 4 burç açıklandı!
- MasterChef Türkiye 4 Eylül 2025: Dokunulmazlık oyunu sonuçlandı! Kazanan kim, eleme potasına kimler girdi?
- 5 Eylül Cuma hava durumu: Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? Yağmur var mı?
- 5 Eylül 2025 Cuma Hutbesi tam metni: Bugünkü hutbenin konusu ne?