Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Topak duyurdu! "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Ergene'yi görüştük"

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etti.

Ziyarette Ergene'de hayata geçirilmesi projelerin ele alındığını belirten Topak, "Bu buluşma, sadece bir görüşme değil. Ergene halkının sesi, talepleri ve hayallerini iletiyor. Bu buluşmada her mahallede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, beklentilerini ve şehir için planladığımız projeleri doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarma fırsatı yakaladım. Ergene'mizde hayata geçireceğimiz projelerimizi değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İlçemizin geleceğine değer katacak çalışmalarımız için Sayın Cumhurbaşkanımızdan destek sözü aldık. Ergene'm adına Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyorum. Hedefimiz, Ergene'yi daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek. Bu ziyaret, birlikte başardığımızın ve birlikte başaracaklarımızın bir göstergesi. Her adımımızda halkımızın yanında olduğumuzu bir kez daha hissettirecek. Ergene için üretiyoruz, Ergene için çalışıyoruz, Ergene için bir aradayız" diye konuştu.