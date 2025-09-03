ASSAN’ın teknoloji hırsızlığı dosyada! Belgeleri WhatsApp’tan paylaştı

GİZLİ BİLGİLER PASLANDI

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre gizlilik kapsamında çalışan personel ve şirket yetkililerinin MKE ve TÜBİTAK tarafından uzun yıllar süren emek ve sermaye yatırımıyla geliştirdiği ürüne ilişkin teknoloji transferinde bulundu. Bu süreçle birlikte MKE ve HİLAL Projesi'nde görev alan teknik ekibin TÜBİTAK MAM'dan ayrılarak Assan firmasına gizlilik kapsamında kalması gereken konuda danışmanlık hizmeti verdiği istihbarat raporlarına yansıdı.

HAKSIZ BİLGİ TRANSFERİ

Öte yandan ASSAN şirketinin MKE'nin ticari bilgilerini transfer etmesiyle ilgili 2019 yılında MKE ile Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde davalık olduğu öğrenildi. Bilgilere göre MKE'nin ASSAN aleyhine açtığı davada, ASSAN firmasının haksız olarak bilgi transferi yaptığını kabul ederek MKE'ye tazminat ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Okumuş'a bu husus ifadesinde soruldu. Okumuş, bahse konu davanın 400 bin lira bedel karşılığında uzlaşmayla sonuçlandığını dile getirdi.