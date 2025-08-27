ASSAN GROUP sahibi Emin Öner’e FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı! 10 şirkete kayyum...

ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edildi.

ŞİRKET SAHİBİ VE GENEL MÜDÜR GÖZALTINDA

Söz konusu şüphelilerin faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Askeri casusluk" suçlarından gözaltı kararı verildi. Emin Öner ve Gürcan Okumuş gözaltında alındı. İki ismin ikamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam ediyor.

10 ŞİRKETE KAYYUM

Öte yandan, ASSAN GROUP altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.