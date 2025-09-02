MKE'nin gizli "Hilal projesi"ne ihanet! FETÖ'cü Assan Group emniyetin pençesinde
Türkiye'nin üzerinde en çok ehemmiyet verdiği konuların başında savunma sanayisi geliyor. Kritik projelerin yer aldığı sahada emniyet güçleri, zaman zaman meydana gelen ihanet kalkışmalarına ve casuslara geçit vermedi. MKE'nin gizli "Hilâl Projesi" için üretilen 700 tonluk C4 tipi patlayıcının mühimmatının teslimatını geciktiren ASSAN şirketinin sahibi Emin Öner'in FETÖ ile bağlantısı ortaya çıktı. Genel Müdür Gürcan Okumuş ise devletin güvenliğine ilişkin belgeleri çalmakla suçlanıyor.
Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik tarihin en büyük casusluk ve sabotaj operasyonlarından biri deşifre edildi. ASSAN savunma şirketinin sahibi İş Adamı Emin Öner, FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma", Genel Müdür Gürcan Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklandı.
FETÖ'YE 'ÖRTÜLÜ MALI HAT'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre: Şüpheli Emin Öner'in, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle HTS kayıtları üzerinden irtibatlıydı. 22 ayrı Bylock kaydı ve 113 farklı FETÖ mensubu ile yoğun bağlantısı tespit edildi, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden firari Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile telefon irtibatlarının olduğu belirlendi.
MASAK raporları, Öner ve çevresinin yurt dışına milyonlarca liralık para transferi yaptığını ve örgüt için "örtülü mali hat" oluşturduğunu ortaya koydu. Öner'in sahibi olduğu ASSAN Group'un, FETÖ adına gizli faaliyetlerin merkezi haline getirildiği öğrenildi.
YURT DIŞINA ÇIKARILMAYA ÇALIŞILDI
Yapılan aramalar ve dijital incelemelerde, devletin güvenliği açısından kritik belgeler de ele geçirildi.
Makine Kimya Endüstrisi'ye (MKE) ait mühimmat tedarik planları, C4 tipi patlayıcıların üretim süreçlerine ait teknik çizimler, savunma projelerine ilişkin gizli fiyat tabloları, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ne (SAGE) ait kritik savunma projelerine ait gizlilik dereceli raporların, örgütsel bağlantılar aracılığıyla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı saptandı.
700 TONLUK MÜHİMMATTA SABOTAJ
SABAH'ın soruşturma dosyasında ulaştığı en çarpıcı detay ise Ankara'da yürütülen MKE Kurumu tarafından daha önce yurt dışından ithal edilen ancak gizli "Hilal Projesi" kapsamında Türkiye'de üretilmeye başlanan 700 tonluk C4 tipi tahrip gücü yüksek patlayıcı oldu.
Şüphelilerin, bu mühimmatın teslimatını bilerek geciktirdikleri ortaya çıktı. Savcılığa göre bu gecikme, doğrudan Türkiye'nin savunma kapasitesini hedef alan örgütsel sabotaj niteliği taşıyor. 155 milimetrelik top mermisine ait mühimmatın da üretiminin bilerek geciktirilmesi, devletin terörle mücadelesine sekteye uğratmak olduğu değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında ASSAN çalışanı şüpheli Mesut Ateş de MKE Barut Fabrikası'nda çalışan Nur Songur'dan gizlilik içeren fotoğraflar WhatsApp üzerinden kendisine atmasını talep etti. Ancak Nur Songur bu talebi reddetti. Olayı derhal tutanak altına alarak üstlerine bildirdi. Böylece örgütün kuruma sızma girişimi boşa çıkarıldı ve ihanet girişimi resmi belgelerle kayıt altına alındı.
TÜBİTAK HATTINDAKİ İHANET
Eski TÜBİTAK SAGE üst düzey yöneticisi Gürcan Okumuş'un, 2024'ten görevden ayrıldıktan sonra kurduğu paravan firmaları ASSAN ile gizlice ortak çalıştırdığı da belirlendi. Okumuş tarafından kritik görevdeki 19 TÜBİTAK çalışanı, ASSAN'a transfer edilerek savunma projelerine dair bilgilerin FETÖ'ye sızması gerçekleştirildi.
MKE'NİN GİZLİ BELGELERİ SIZDIRILDI
Casusluk soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden biri de eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan oldu. Bir süre önce tutuklanan ve avukat olan Sayhan'ın, Emin Öner ile mühimmat tedarik planları üzerinden temas kurduğu belirlendi.
Özellikle MKE'nin patlayıcı sistemleri ve mühimmat projelerine dair gizli belgeler, Sayhan üzerinden Öner'in eline geçti. Savcılık, Sayhan'ın rolünü "örgütün devlet kurumları içindeki kritik bağlantılarından biri" olarak değerlendirdi.
Dosyaya göre, FETÖ şebekesi MKE içinden bu tür isimler sayesinde hem teknik bilgiye erişim sağladı hem de devletin projelerini içeriden geciktirme gücü kazandı.
ESKİ PROJE SUBAYI İSTİHBARAT TOPLADI
Sabah'ın haberine göre; Kara Kuvvetleri eski proje subayı olarak uzun yıllar görev yapan ancak halen ASSAN çalışanı olarak çalışan Ali Avcı'nın, FETÖ için kritik istihbarat topladığı saptandı.
Avcı'nın, MKE Barut Fabrikası'na dair depolama kapasitesi, ham madde miktarları ve üretim süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri raporladığı belirlendi. Bu bilgilerin şüpheli Emin Öner ile paylaşıldığı tespit edildi. Savcılığa göre Avcı'nın faaliyetleri, örgütün stratejik devlet kurumlarına yönelik içeriden bilgi sızdırma planının bir parçasıydı.
