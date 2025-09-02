MKE'nin gizli "Hilal projesi"ne ihanet! FETÖ'cü Assan Group emniyetin pençesinde

FETÖ'YE 'ÖRTÜLÜ MALI HAT'



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre: Şüpheli Emin Öner'in, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle HTS kayıtları üzerinden irtibatlıydı. 22 ayrı Bylock kaydı ve 113 farklı FETÖ mensubu ile yoğun bağlantısı tespit edildi, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden firari Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile telefon irtibatlarının olduğu belirlendi.

MASAK raporları, Öner ve çevresinin yurt dışına milyonlarca liralık para transferi yaptığını ve örgüt için "örtülü mali hat" oluşturduğunu ortaya koydu. Öner'in sahibi olduğu ASSAN Group'un, FETÖ adına gizli faaliyetlerin merkezi haline getirildiği öğrenildi.