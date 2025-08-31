31 Ağustos 2025, Pazar
ASSAN Group sahibi ve genel müdürü tutuklandı! FETÖ ile irtibat ve askeri casusluk...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2025 19:43 Güncelleme: 31.08.2025 20:32
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

"FETÖ VE DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BELGELERİ TAHRİP ETME" SUÇMALARI

Şüpheli Öner, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından, Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ASSAN Group Genel Müdürü Gürcan OkumuşASSAN Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş

TUTUKLANDILAR!

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgunun ardından Emin Önder ve Gürcan Okumuş'un üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Öner ile Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

