ASSAN Group sahibi ve genel müdürü tutuklandı! FETÖ ile irtibat ve askeri casusluk...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

"FETÖ VE DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BELGELERİ TAHRİP ETME" SUÇMALARI

Şüpheli Öner, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından, Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.