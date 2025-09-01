ASSAN Group sahibi ve genel müdürü tutuklandı! Askeri casusluk operasyonunda neler yaşandı?

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturma süreci ve elde edilen yeni bilgilere dair önemli notlar paylaştı (Ekran Görüntüsü)

"700 BİN KİLO TNT'NİN BİLGİLERİ DIŞARI SIZDIRILDI"

Soruşturma kapsamında, yaklaşık 700 bin kilo TNT'nin bilgileri dışarı sızdırıldı. Patlayıcının geliştirme ve şekillendirme süreçlerine ilişkin kritik verilerin yanı sıra, MKE ile yapılan anlaşma kapsamında üretilmesi planlanan dört ürünün detayları da yasa dışı şekilde dışarı aktarıldı.

ASSAN, Ankara merkezli, savunma sanayisine odaklı bir şirket olarak biliniyor. Şirketin Genel Müdürü Gürcan Okumuş, 2017-2024 yılları arasında TÜBİTAK'ta görev yaparken, kurumun yaklaşık 19 önemli çalışanını ASSAN'a yönlendirdi. Kendi de bu şirkete geçerek önceden planlanan bir yapı doğrultusunda önemli bilgilerin ASSAN'a aktarıldığı ortaya çıktı. Bu bilgilerin FETÖ ile bağlantılı diğer şirketlere gönderildiği belirtiliyor.