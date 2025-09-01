ASSAN Group sahibi ve genel müdürü tutuklandı! Askeri casusluk operasyonunda neler yaşandı?
FETÖ ile bağlantılı oldukları ve askeri casusluk faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ile şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Soruşturma tüm hızıyla sürerken, olayla ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. Canan Barlas ile Gündem programında soruşturma süreci ve elde edilen yeni bilgilere dair önemli notlar paylaşan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, 700 bin ton TNT'nin bilgileri sızdırıldığını ve tutuklu Emin Öner'in 113’ü FETÖ’cü ile iletişimde olduğunu aktardı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturma süreci ve elde edilen yeni bilgilere dair önemli notlar paylaştı.
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek şu notları paylaştı:
"Şüpheli Emin Öner, eski MKE Enstitü Müdürü olarak görev yaptıktan sonra ASSAN Group'a geçiş yaptı. Öner'in babası Sadık Öner'in ise FETÖ'nün üst düzey yönetimiyle bağlantıları olduğu tespit edildi.
"700 BİN KİLO TNT'NİN BİLGİLERİ DIŞARI SIZDIRILDI"
Soruşturma kapsamında, yaklaşık 700 bin kilo TNT'nin bilgileri dışarı sızdırıldı. Patlayıcının geliştirme ve şekillendirme süreçlerine ilişkin kritik verilerin yanı sıra, MKE ile yapılan anlaşma kapsamında üretilmesi planlanan dört ürünün detayları da yasa dışı şekilde dışarı aktarıldı.
ASSAN, Ankara merkezli, savunma sanayisine odaklı bir şirket olarak biliniyor. Şirketin Genel Müdürü Gürcan Okumuş, 2017-2024 yılları arasında TÜBİTAK'ta görev yaparken, kurumun yaklaşık 19 önemli çalışanını ASSAN'a yönlendirdi. Kendi de bu şirkete geçerek önceden planlanan bir yapı doğrultusunda önemli bilgilerin ASSAN'a aktarıldığı ortaya çıktı. Bu bilgilerin FETÖ ile bağlantılı diğer şirketlere gönderildiği belirtiliyor.
ÖNER'İN 113'Ü FETÖ'CÜ, 22'Sİ BYLOCK'CU İLE İLETİŞİM HALİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
MKE tarafından hazırlanan raporda, ASSAN'dan talep edilen 700 bin ton TNT'nin belirtilen sürede üretilmediği, bu gecikmenin FETÖ tarafından sabotaj yoluyla kasıtlı olarak gerçekleştirildiği ifade ediliyor. MKE'nin gecikme nedeniyle ceza vermesine rağmen üretim süreci sürekli aksatılarak Türkiye'nin güvenlik zafiyetine yol açıldığı vurgulanıyor.
Ayrıca, ASSAN Group sahibi Emin Öner'in HTS kayıtlarında yapılan incelemede, 113'ü FETÖ'cü, 22'si ByLock kullanıcısı olmak üzere toplam 135 kişiyle 2025 yılına kadar aktif iletişimde olduğu tespit edildi. Bu durum, Emin Öner'in FETÖ mensuplarıyla birlikte hareket ederek kritik bilgileri dışarıya sızdırdığı şüphesini güçlendiriyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon testi: 12 saniyede 2 kedi arasındaki 3 farkı bulabilir misin?
- Mandıra Filozofu nerede çekildi, konusu nedir? Mandıra Filozofu oyuncu kadrosunda kimler var?
- Filenin Sultanları çeyrek final yolunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TEFE-ÜFE zam oranları belli oldu mu: Konut, iş yeri kiraları yüzde kaç artacak?
- 19 yıl sonra yolları kesişti! Oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girdi
- Veteriner açıkladı: İşte evcil hayvan olarak beslenebilecek en iyi 5 köpek ırkı
- Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri
- 2025 YKS EK TERCİH ne zaman, bugün başlar mı? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nereden yatırılacak?
- Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım
- HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar sürüyor: O saatlere dikkat | 31 Ağustos - 4 Eylül 2025
- Diyanet Üç Aylar Takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlıyor ve bitiyor?
- Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?