CHP’de delege savaşları! İmamoğlu ile Yavaş gerilimi doruğa çıktı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Sabah'ın haberine göre Ankara'da seçmenlere yapılan gizli telefon aramaları, mavi ve beyaz liste arasında yaşanan kriz, kamera kayıtlarına yansıdı. Kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişi, delegeyle yaptığı telefon görüşmesinde, Mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek "Mavi listeye oy verin" çağrısında bulundu.