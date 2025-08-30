CHP’de delege savaşları! İmamoğlu ile Yavaş gerilimi doruğa çıktı
CHP'de delege seçimleri yaklaşırken parti içindeki tansiyon yükseldi. Ankara'da bazı seçmenlere yönelik yapılan gizli telefon aramaları ve mavi ile beyaz liste arasında yaşanan kriz, güvenlik kameralarına da yansıdı.
CHP'de yaklaşan delege seçimleri öncesi, parti içindeki tansiyon en üst seviyeye ulaştı.
Sabah'ın haberine göre Ankara'da seçmenlere yapılan gizli telefon aramaları, mavi ve beyaz liste arasında yaşanan kriz, kamera kayıtlarına yansıdı. Kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişi, delegeyle yaptığı telefon görüşmesinde, Mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek "Mavi listeye oy verin" çağrısında bulundu.
Beyaz listenin ise Mansur Yavaş'la çalıştığını belirten kişi, "Bunu söylemekten çekinmiyoruz, işten çıkarılan arkadaşlarımız da oldu. Araştırabilirsiniz, internette de her yerde var. Mavi listeye oy vermeniz gerçekten iyi olur" cümlelerini kullandı.
CHP'deki seçim skandalı bu kadarla da kalmadı. Belediyeye ait araçların seçim çalışmasında kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, belediye çalışanı olduğu öne sürülen bir kişi amirini arayarak "Fatih ağabey, yakalandık" ifadelerini kullandı.
