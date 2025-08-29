29 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Çin çıkarması!

Başkan Erdoğan'dan Çin çıkarması!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 18:15
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Çin çıkarması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin’e ziyarette bulunacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin'e ziyarette bulunacaktır.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ZİRVE OTURUMUNA HİTAP EDECEK
Ziyaret çerçevesinde Başkan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek

ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK
Başkan Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır.

Başkan Erdoğan ile Putin Çin’de görüşecekBaşkan Erdoğan ile Putin Çin’de görüşecek BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN ÇİN'DE GÖRÜŞECEK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Çin çıkarması! Başkan Erdoğan’dan Çin çıkarması! Başkan Erdoğan’dan Çin çıkarması!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör