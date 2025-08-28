28 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Tarihi komisyon 7. kez toplandı | Eski Meclis Başkanları konuştu
Tarihi komisyon 7. kez toplandı | Eski Meclis Başkanları konuştu

Tarihi komisyon 7. kez toplandı | Eski Meclis Başkanları konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2025 13:23
Terörsüz Türkiye sürecini ilerletmek için kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu 7. Toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasını yaparken eski Meclis Başkanları da konuşmalarını yaptı. Eski CHP Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Hikmet Çetin, "Sayın Devlet Bahçeli ve ona destek veren arkadaşları kutlamak istiyorum" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi komisyon 7. kez toplandı | Eski Meclis Başkanları konuştu
6 katmanlı sistem! Çelik Kubbe’yi uzman isim A Haber’de anlattı.
6 katmanlı sistem! Çelik Kubbe'yi uzman isim A Haber'de anlattı.
Suriye’de bölücü unsurlara geçit verilmemeli
"Suriye'de bölücü unsurlara geçit verilmemeli"
Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014!
Yeni dönemin başladığı gün: 28 Ağustos 2014!
Rusya ile NATO Baltık’ta restleşti!
Rusya ile NATO Baltık'ta restleşti!
Komisyonda çarpıcı Bahçeli sözleri!
Komisyonda çarpıcı Bahçeli sözleri!
Çelik’ten Özel’e tepki: Asla kabul edilemez
Çelik'ten Özel’e tepki: Asla kabul edilemez
DEM Parti heyeti İmralı’ya hareket etti!
DEM Parti heyeti İmralı'ya hareket etti!
TEKNOFEST mavi vatan başlıyor!
TEKNOFEST mavi vatan başlıyor!
Türkiye’nin Bingazi hamlesi Atina’yı panikletti!
Türkiye'nin Bingazi hamlesi Atina'yı panikletti!
Özgür Özel’e savcıyı tehdit soruşturması!
Özgür Özel’e savcıyı tehdit soruşturması!
Halit Yukay’ın ölümünde yeni ayrıntılar!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni ayrıntılar!
Çelik Kubbe’nin bileşenlerinde neler var?
Çelik Kubbe'nin bileşenlerinde neler var?
Daha Fazla Video Göster