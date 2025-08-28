Tarihi komisyon 7. kez toplandı | Eski Meclis Başkanları konuştu

Terörsüz Türkiye sürecini ilerletmek için kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu 7. Toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasını yaparken eski Meclis Başkanları da konuşmalarını yaptı. Eski CHP Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Hikmet Çetin, "Sayın Devlet Bahçeli ve ona destek veren arkadaşları kutlamak istiyorum" dedi.

