28 Ağustos 2025, Perşembe
Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Yürekli bir dava kadını

Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Yürekli bir dava kadını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 12:48 Güncelleme: 28.08.2025 13:11
Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Yürekli bir dava kadını

Başkan Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında yad etti. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında yad etti.

Başkan Erdoğan, "Örnek hayatı, kaleme aldığı eşsiz kitapları, konferansları ve mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Yürekli bir dava kadını Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Yürekli bir dava kadını Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Yürekli bir dava kadını

