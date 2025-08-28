Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Yürekli bir dava kadını
Başkan Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında yad etti. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında yad etti.
Başkan Erdoğan, "Örnek hayatı, kaleme aldığı eşsiz kitapları, konferansları ve mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anadolu Üniversitesi 2025 banka promosyonu belli oldu mu? Çalışanlara ne kadar maaş promosyonu verilecek? İşte masadaki teklifler
- Motorun ömrünü kısaltan hata: Sürücülerin en çok yaptığı yanlış tuş kullanımı
- Çamlıca Cami avlusunda skandal görüntüler: Neden müdahale edilmiyor?
- TEKNOFEST Mavi Vatan nerede? Katılım şartları neler, hangi gemiler olacak? TCG Anadolu, SAT ve SAS Komutanlığı'na özel gösteriler…
- 28 Ağustos akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam ya da indirim geldi mi, ne kadar oldu?
- YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU
- ÜNİVERSİTE BURSU VEREN KURUMLAR 2025 | Başvurular başladı mı, hangi kurum kaç TL burs veriyor? KYK-GSB, TEV, VGM, Kızılay…
- Defne Akçakayalıoğlu kimdir? Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli?
- ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu ve başvuru ekranı
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nin önemi ve faziletleri neler?
- Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak? Torbalar belli oldu: Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
- Çelik Kubbe nedir, Türkiye’de aktif mi? Savunma Sanayii’nde ASELSAN Damgası: Çelik Kubbe’nin bileşenleri neler, nasıl çalışır?