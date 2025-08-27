27 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyede

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.08.2025 12:31 Güncelleme: 27.08.2025 12:36
ABONE OL
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etmek' suçundan gözaltına alınan, İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

(FOTO: İHA ) (FOTO: İHA )

Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan, İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sona erdi.

(FOTO: DHA ) (FOTO: DHA )

Şüpheli Yılmaz, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı gözaltındaEkrem İmamoğlu’nun avukatı gözaltında EKREM İMAMOĞLU'NUN AVUKATI GÖZALTINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyede İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyede İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyede

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör