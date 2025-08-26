Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar TL tasarruf sağlandı. (A Haber arşiv)

Bakan Uraloğlu, köprünün özellikleri hakkında da açıklamada bulundu. Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildiğini hatırlattı. İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ile Anadolu yakasında Beykoz arasında konumlanan köprünün ileri teknoloji ve uzmanlığı bir araya getirdiğini ifade eden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bin 408 metrelik ana açıklığa sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün toplam boyu, kenar açıklıkları ile birlikte 2 bin 164 metreye ulaşıyor. 59 metre genişliğindeki köprümüzün kule yüksekliği ise 330 metre uzunluğunda."