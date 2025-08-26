Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar TL tasarruf
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hizmete girdiği tarihten bu yana toplamda 70 milyar lira tasarruf ettiklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 9 yıllık süreçte toplam 123 bin ton karbon emisyonunun da azaltıldığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile akaryakıt ve zamandan 9 yılda toplam 70 milyar lira tasarruf ettiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Çevreye zararlı karbon emisyonunu ise 123 bin ton azalttık." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 9. yıldönümü vesilesiyle açıklamada bulundu. Köprünün 26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete açıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan 68 milyar lira, akaryakıttan ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 70 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttık." ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, köprünün özellikleri hakkında da açıklamada bulundu. Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildiğini hatırlattı. İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ile Anadolu yakasında Beykoz arasında konumlanan köprünün ileri teknoloji ve uzmanlığı bir araya getirdiğini ifade eden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bin 408 metrelik ana açıklığa sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün toplam boyu, kenar açıklıkları ile birlikte 2 bin 164 metreye ulaşıyor. 59 metre genişliğindeki köprümüzün kule yüksekliği ise 330 metre uzunluğunda."
