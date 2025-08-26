İklim Kanunu’yla ilgili merak edilenler neler? Yanlış bilgilere son: Tarımı ve hayvancılığı etkilemeyecek

Türkiye'nin ilk İklim Kanunu, 2 Temmuz 2025'te Meclis'ten geçerek 9 Temmuz 2025 itibarıyla Resmî Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Kanun, hem çevresel hem ekonomik açıdan kritik bir öneme sahip.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarımın yasaklanacağı ve yapay etin teşvik edileceği yönündeki iddiaları "şuursuzluk örneği" olarak nitelendirirken, kanunun tamamen yerli ve milli bir düzenleme olduğunu vurguladı. İklim Kanunu ile tarım ve hayvancılığın biteceği iddiaları doğru olmadığını ifade etti.

KANUNUN AMACI VE KAPSAMI

İklim Kanunu, Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını azaltmayı, biyoçeşitliliği korumayı ve dirençli, akıllı şehirler kurmayı hedefliyor. Kanun, aynı zamanda sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve enerji, sanayi, ulaştırma gibi sektörlerin çevreci teknolojilerle dönüşümünü de kapsıyor.

Prof. Dr. Levent Kurnaz, söz konusu kanunun esas olarak Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum sağlamak amacıyla hazırlandığını belirterek, "Kanun, AB'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum sağlamak için hazırlanmış bir çalışma. Sadece karbon ticaretiyle ilgili ve vatandaşın günlük yaşamını etkileyecek bir düzenleme yok." ifadelerini kullandı.

YÖNETMELİKLER VE UYGULAMA SÜRECİ

Kanun şu anda genel hatlarıyla yürürlükte. Uygulamanın detayları ise yönetmeliklerle netleşecek. Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Kanun ne yapılması gerektiğini belirliyor, yönetmelikler ise bu işlerin nasıl yapılacağını ortaya koyuyor. Şu anda yönetmelikler hazırlanıyor ve tartışma aşamasında" dedi.

SIFIR ATIK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Kanun kapsamında su ve gıda güvenliği sağlanacak, Sıfır Atık sisteminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ile iklim kanunu çalışmalarını destekleyerek, uluslararası platformlarda Türkiye'nin sürdürülebilir yaşam konusundaki tecrübelerini paylaşıyor.

ENERJİ VE SANAYİDE YENİ DÖNEM

Kanun, enerji, sanayi ve ulaşım sektörlerinde teknolojik ve çevre dostu yapının hayata geçirilmesini öngörüyor. Ayrıca iklim değişikliğine bağlı afetlerin neden olduğu kayıp ve zararları azaltmak amacıyla risk değerlendirme, izleme, bilgilendirme ve erken uyarı sistemleri geliştirilecek; bütünleşik afet yönetimi esas alınacak.

KANUNUN STRATEJİK ÖNEMİ

İklim Kanunu, Türkiye'nin karbon emisyonlarını kontrol altına almasını sağlarken, ticari hayatın geleceğini yeniden şekillendirecek stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Kanunun hayata geçmesiyle birlikte çevresel ve ekonomik açıdan Türkiye, sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli bir adım atmış oldu.