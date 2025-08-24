İstanbul’da organize yolsuzluk itirafı: İmamoğlu seçim için İBB kasasını boşalttı

Aykut Erdoğdu (ahaber.com.tr)

HALKIN PARASI SEÇİME HARCANDI



Yıldız, 2024 yerel seçimleri öncesinde İBB iştiraklerinin parti adaylarına lojistik ve mali destek sağladığını da anlattı. İştirakler üzerinden adaylara araç, personel, baskı ve ofis desteği verildiğini belirten Yıldız, bu desteğin toplam değerinin 80 milyon TL, yani yaklaşık 3 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ümraniye adayı Aykut Erdoğdu'nun İSFALT ile eşleştirildiği, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın bir görüşmelerinde Aykut Erdoğdu'nun nakit yardım istediğini anlattığı, onun da Erdoğdu'ya 3 milyon lira nakit para verdiğini kaydeden Yıldız, "Ben de 'Nakit verilmeyecek demedik mi size 'dediğimde kendisi 'Bir yerlerden buldum, verdim' diye cevap vermiştir" dedi.

Yıldız, Murat Ongun'un talimatıyla iştiraklerin tanıtım-reklam bütçelerinden ise 90 milyon liranın seçim kampanyasında kullanıldığını itiraf etti.

SOSYAL YARDIMLAR SİYASİ AMAÇLA KULLANILDI



Yıldız'ın ifadelerinde en dikkat çekici noktalardan biri de ramazan kartları oldu. İştiraklerin 5 yılda topladığı ramazan kartların değerinin 320 milyon lira olduğu belirtildi. Kartların yarısının gerçekten ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, diğer yarısının ise seçimlerde siyasi amaçla kullanıldığını söyledi. Siyasi amaçlı dağıtımın Fatih Keleş'in kontrolünde yapıldığını ekledi.

"2024 SONLARINDA ÇEKİLDİM"



Yıldız, ifadesinde sık sık Ekrem İmamoğlu ile arasındaki gerilime de değindi: "Benim sisteme dahil olmamam, şirketleri düzgün yönetmem ve yolsuzluğa direncim İmamoğlu'nu rahatsız etti. Defalarca ayrılmayı düşündüm. 2024 sonlarında tamamen çekildim. Ben siyasetçi değilim, hiçbir zaman da siyaset yapmayı sevmedim."