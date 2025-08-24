İstanbul'da organize yolsuzluk itirafı: İmamoğlu seçim için İBB kasasını boşalttı
İBB’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra itirafçı olan Ertan Yıldız, belediye iştirakleri üzerinden kurulan sistemin ayrıntılarını savcılıkla paylaştı. Yıldız, iştiraklerin adaylara yaklaşık 80 milyon TL değerinde lojistik ve mali destek verdiğini, reklam bütçelerinden 90 milyon liranın seçim kampanyalarına aktarıldığını ve 320 milyon liralık Ramazan kartlarının yarısının da siyasi amaçla kullanıldığını itiraf etti.
İBB'deki yolsuzluk soruşturması devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Ertan Yıldız, Bakırköy'deki bir AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro "rüşvet" istediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Sabah'ın haberine göre Yıldız, geçtiğimiz günlerde "pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak İBB soruşturması kapsamında itirafçı olmuştu. Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ek ifadesinde sistemle ilgili önemli ifşaatta bulundu.
"SİSTEM DIŞINDA KALMAM İMAMOĞLU'NU RAHATSIZ ETTİ"
Yıldız, ifadesinde, belediye içinde kurulan düzenin sistematik hale getirildiğini açıkça belirterek "Benim doğrudan ilgilenmediğim firmalarda organize bir yolsuzluk vardı. İştiraklerdeki sistem, ihalelerden harfiyat sahalarına, Boğaziçi öngörünüm alanındaki işlerden Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden yapılan işlemlere kadar çok geniş bir alanı kapsıyordu. Sistemin dışında kalmaya çalışmam, İmamoğlu'nu ve ekibini rahatsız etti" dedi.
PARA TRAFİĞİNİ ANLATTI
Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski yöneticilerinden, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para işlerini kendisine yüklemeye çalıştığını söyledi.
Yıldız "2023'te İmamoğlu'nun odasında Fatih Keleş, 'Bu para işlerini artık ben kaldıramıyorum, Ertan Bey de ilgilensin' dedi. Ben kesin olarak reddettim. Bu aslında beni sisteme çekmek için yapılan bir yoklamaydı" dedi. Yıldız, aynı yöntemle Yakup Öner'in de sisteme dahil edilmeye çalışıldığını kaydetti.
MİLYONLARCA DOLAR...
İştiraklerin "Sistem" adı verilen yapıya katkılarının nakdiden ziyade gayri nakdi ve lojistik destek manasında olduğunu belirten Yıldız, "Benim daha önceki ifadelerimde söz ettiğim Aykut Erdoğdu konusu, Süez Katı Atık İşleticisi firma konusu, DAP Yapı Otopark alanı meselesi, Ağaç AŞ ihalelerindeki Fatih Keleş'in Ali Sukaş'la beraber çalışmaları, Fatih Keleş ve Ziya Gökmen Togay üzerinden Sarılar'dan tahsil edilen sisteme giren paralar 400 milyon liranın üzerinde bir meblağ tutacaktır. Bu nakit bir giriştir. Fakat iştirakler 5 yılda Ekrem İmamoğlu'nun mantığıyla yönetilseydi bu rakam belki 300-400 milyon dolar bile olabilirdi" dedi.
MİLYONLARI BUHARLAŞTIRDI
Ertan Yıldız, 2020 ve 2021 yıllarından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçimlerinde yeniden aday olup hem kendi siyasi çalışmalarında hem de CHP'li ilçe belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanmak amacıyla İBB'deki ihalelerden ve iştiraklerin ihalelerinden toplamda 500 milyon lirayı bulan parayı buharlaştırdı. Birçok CHP'li belediye başkan adayı da iştirak şirketlerle eşleştirildi.
HALKIN PARASI SEÇİME HARCANDI
Yıldız, 2024 yerel seçimleri öncesinde İBB iştiraklerinin parti adaylarına lojistik ve mali destek sağladığını da anlattı. İştirakler üzerinden adaylara araç, personel, baskı ve ofis desteği verildiğini belirten Yıldız, bu desteğin toplam değerinin 80 milyon TL, yani yaklaşık 3 milyon dolar olduğunu söyledi.
Ümraniye adayı Aykut Erdoğdu'nun İSFALT ile eşleştirildiği, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın bir görüşmelerinde Aykut Erdoğdu'nun nakit yardım istediğini anlattığı, onun da Erdoğdu'ya 3 milyon lira nakit para verdiğini kaydeden Yıldız, "Ben de 'Nakit verilmeyecek demedik mi size 'dediğimde kendisi 'Bir yerlerden buldum, verdim' diye cevap vermiştir" dedi.
Yıldız, Murat Ongun'un talimatıyla iştiraklerin tanıtım-reklam bütçelerinden ise 90 milyon liranın seçim kampanyasında kullanıldığını itiraf etti.
SOSYAL YARDIMLAR SİYASİ AMAÇLA KULLANILDI
Yıldız'ın ifadelerinde en dikkat çekici noktalardan biri de ramazan kartları oldu. İştiraklerin 5 yılda topladığı ramazan kartların değerinin 320 milyon lira olduğu belirtildi. Kartların yarısının gerçekten ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, diğer yarısının ise seçimlerde siyasi amaçla kullanıldığını söyledi. Siyasi amaçlı dağıtımın Fatih Keleş'in kontrolünde yapıldığını ekledi.
"2024 SONLARINDA ÇEKİLDİM"
Yıldız, ifadesinde sık sık Ekrem İmamoğlu ile arasındaki gerilime de değindi: "Benim sisteme dahil olmamam, şirketleri düzgün yönetmem ve yolsuzluğa direncim İmamoğlu'nu rahatsız etti. Defalarca ayrılmayı düşündüm. 2024 sonlarında tamamen çekildim. Ben siyasetçi değilim, hiçbir zaman da siyaset yapmayı sevmedim."
YOLSUZLUK İDDİALARI ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Ertan Yıldız'ın ek ifadesi, İBB'deki yolsuzluk iddialarının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. İddialara göre nakit para trafiği 400 milyon liranın üzerinde olurken, iştiraklerin gayri nakdi seçim destekleri 80 milyon lira, reklam bütçelerinden seçim kampanyalarına da 90 milyon lira aktarıldı.
Ramazan kartlarının 320 milyon liralık kısmı da siyasi amaçla kullanıldı. Savcılığın, ifadelerde adı geçen Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun, Aykut Erdoğdu ve diğer isimler hakkında soruşturmayı genişletmesi bekleniyor.
