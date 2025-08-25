Doğu Akdeniz’de diplomasi temasları! Dolmabahçe sonrası Bingazi hamlesi: MİT Başkanı Kalın ve Hafter görüştü

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürerken bölgdeki rolü ise her geçen dikkat çekiyor.

Ağustos ayı başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yle İstanbul'daki Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirvede Türkiye, İtalya ve Libya arasındaki işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil, Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin işbirliğinin önemine dikkati çekti. Erdoğan ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

DOLMABAHÇE'DEKİ ZİRVE SONRASI BİNGAZİ'DE GÖRÜŞME

Bu kritik temaslar sonrası MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hafter bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme Libya Bingazi'de yapıldı. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili iş birliği konuları ele alındı

MSB DUYURDU: TÜRKİYE VE LİBYA ASKERİ HEYELERİ TOPLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı'nı ziyaret kapsamında, Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin toplantı yaptığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrasında Korgeneralliğe terfi eden Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki MSB heyeti, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etti.

Ziyarette, "Tek Libya Tek Ordu" hedefiyle müşterek gerçekleştirilebilecek çalışmalar kapsamında toplantılar yapıldı. Toplantılara, Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu da katıldı. Ayrıca Orgeneral Saddam Hafter, Bingazi'de bulunan TCG Kınalıada'ya ziyarette bulundu.