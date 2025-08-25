Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta! Dostluk karesi beğeni topladı | Selçuklu Kabristanı'na ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ahlat'taki konutunda bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin bir süre sohbet ettiği kareler ise beğeni topladı. Ardından iki lider Ahlat Selçuklu Kabristanı'na gelerek şehitlerin mezarları başında dua okudu.
Başkan Erdoğan ve Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Bitlis Ahlat'ta bir görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılmak üzere geldiği Bitlis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin bir süre sohbet ettiği kareler ise beğeni topladı.
