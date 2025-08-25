Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat’ta! Selçuklu Kabristanı’na ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştiriyor. İkilinin bir süre sohbet ettiği kareler ise beğeni topladı. Ardından iki lider Ahlat Selçuklu Kabristanı'na gelerek şehitlerin mezarları başında dua okudu.

