Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'e sert tepki: Hastane saldırını şiddetle kınıyoruz!
Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarında insanlık suçları işlemeye devam ediyor. Bu sefer Gazze'deki Nasıl Hastanesi'ne bombalayan Siyonist ordu, yine tedavi gören hastaları, çocukları ve kadınları hedef aldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır?' diyerek saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.
Bakan Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de bombaladığı hastaneye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Memişoğlu, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni bombalayan İsrail'i şiddetle kınadığını belirtti ve çocukların sağlığına kavuştuğu hastanelerin bombalanmasını hiçbir suretle kabul etmeyeceğini açıkladı.
"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Bakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır? Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz. İnsanların şifa bulduğu, yaralıların hayata tutunduğu, çocukların sağlığına kavuştuğu hastanelerin bombalanmasını hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Sağlık tesislerine yönelik sistematik saldırılar yalnızca uluslararası savaş hukukuna değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerine açık bir saldırıdır. Bu saldırılar, yaşam hakkını hiçe saymakta; sağlık personelini ve masum sivilleri hedef almaktadır. Uluslararası toplumu, bu insanlık dışı saldırıların derhal durdurulması için harekete geçmeye, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya, sağlık personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Türkiye, her daim mazlumların yanında durmaya ve insani değerlerin savunucusu olmaya devam edecektir."