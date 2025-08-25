25 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.08.2025 11:03 Güncelleme: 25.08.2025 11:32
ABONE OL
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nasır Hastanesi, Gazze Şeridi, AANasır Hastanesi, Gazze Şeridi, AA

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör