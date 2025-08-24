AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıl dönümü mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 9. yıl dönümüne ilişkin paylaşımında 'Bizi Suriye'deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emir vermesiyle, 'bir gece ansızın' Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki 'emperyalist adresler'e gereken cevap verildi. Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit söz konusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik. ' ifadelerine yer verdi.
Sözcü Çelik'in paylaşımın tamamı şu şekilde:
"Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde "terör devletçikleri" kurmak vardı. Terör örgütlerini kullanarak bölgemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden odakların "adreslerini" ve "araçlarını" net bir şekilde teşhis ettik.
Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini "bir gece ansızın gelebiliriz" diye ifade etti. Bizi Suriye'deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emir vermesiyle, "bir gece ansızın" Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki "emperyalist adresler"e gereken cevap verildi. Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit söz konusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik. Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 9'uncu yıl dönümünde, tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayat diliyoruz."
