İsrail’de savaşa dur diyenler azınlıkta! Tel Aviv’de son durum ne? A Haber’de çarpıcı analiz

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KATİL BİBİ'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

AA Kudüs Muhabiri Enes Canlı, son gelişmeleri aktardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde kameraların karşısına geçerek yaptığı görüntülü açıklamaya ilişkin konuşan Canlı, katil Bibi'nin sözlerini şöyle aktardı: Netanyahu, "İsrail'e uygun şartlarda tam bir ateşkesin, savaşı bitirebilecek bir ateşkesin görüşülmesi için talimat verdim" dedi.

Netanyahu'nun Hamas'ın kabul ettiği ve masada bulunan teklife ilişkin herhangi bir yanıt vermediğini hatırlatan Canlı, sözelerine şöyle devam etti: