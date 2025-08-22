İsrail’de savaşa dur diyenler azınlıkta! Tel Aviv’de son durum ne? A Haber’de çarpıcı analiz

22 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 22.08.2025 00:39 Güncelleme: 22.08.2025 01:30
Katil Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının ardından Gazze’yi işgal planını genişletme kararı alarak şiddetli bombardıman talimatı verdi. Bölgedeki insanlık dışı koşullar giderek ağırlaşırken Gazze halkı doğudan, batıdan ve denizden abluka altına alındı. Yayınlanan işgal haritasının ardından başlayan yoğun saldırılar, sivillerin yaşamını daha da zorlaştırırken A Haber canlı yayınına bağlanan Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı, Tel Aviv’den son gelişmeleri aktardı. Canlı, özellikle bu geceye dikkat çekerek kanlı saldırıların başladığını bildirdi. Aynı zamanda Tel Aviv’de kitlesel protestolara ilişkin, İsrail kamuoyunda Gazze’deki insani krize verilen tepkinin sınırlı kaldığını vurguladı. Canlı, “Gazze Şeridi’nde savaşı sonlandırmak için sokağa çıkan İsraillilerin sayısı ise genel tablo içinde azınlıkta kalıyor” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının ardından Gazze'yi işgal planını genişleterek şiddetli bombardımanlara başlama talimatı verdi. İsrail'in yoğun saldırılarıyla birlikte bölgede insanlık dışı koşullar giderek ağırlaşırken, Gazze halkı doğudan, batıdan ve denizden tam bir abluka altına alınmış durumda.

İSRAİL'DE SAVAŞA DUR DİYENLER AZINLIKTA!

İsrail kamuoyunda Gazze Şeridi'ndeki insanlık felaketi, savaşın sonlandırılması için öne sürülen gerekçeler arasında alt sıralarda yer alıyor. Bu durumu birinci sıraya koyarak sokağa çıkan İsraillilerin sayısı ise genel tablo içinde azınlıkta kalıyor.

KATİL BİBİ'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

AA Kudüs Muhabiri Enes Canlı, son gelişmeleri aktardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde kameraların karşısına geçerek yaptığı görüntülü açıklamaya ilişkin konuşan Canlı, katil Bibi'nin sözlerini şöyle aktardı: Netanyahu, "İsrail'e uygun şartlarda tam bir ateşkesin, savaşı bitirebilecek bir ateşkesin görüşülmesi için talimat verdim" dedi.

Netanyahu'nun Hamas'ın kabul ettiği ve masada bulunan teklife ilişkin herhangi bir yanıt vermediğini hatırlatan Canlı, sözelerine şöyle devam etti:

TEL AVİV'DE PROTESTOLARLA EŞ ZAMANLI

Netanyahu'nun bu ifadeleri, Tel Aviv'de gerçekleşen kitlesel protestolarla eş zamanlı olarak değerlendiriliyor. İsrail kamuoyunda; Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onları destekleyen gruplar, Gazze'deki İsrailli askerlerin hayatını kaybetmesinden endişe duyan kitleler, İsrail'in uluslararası alanda yaşadığı baskıdan rahatsızlık duyan topluluklar sokağa dökülmüş durumda.

GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ, GERİ PLANDA

Ne yazık ki İsrail kamuoyunda Gazze Şeridi'ndeki insanlık felaketi, savaşın sonlandırılması için öne sürülen gerekçeler arasında alt sıralarda yer alıyor. Bu durumu birinci sıraya koyarak sokağa çıkan İsraillilerin sayısı ise genel tablo içinde azınlıkta kalıyor.

GAZZE BOMBARDIMANI BAŞLADI

"Netanyahu, bu akşam güvenlik kabinesiyle bir araya geliyor" diyen Canlı, kabine toplantısının ardından gece saatlerinde sert saldırılar yaşanabileceği yönünde beklenti bulunduğunu belirtti. İlerleyen saatlerde ise söz konusu saldırıların Gazze Şeridi'nde resmen başlatıldığı bilgisi verildi.

