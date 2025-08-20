Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit ailesine ulaştı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu Afyonkarahisar'da şehit ailesine teslim etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MEKTUBU YERİNE ULAŞTI

Bakan Tekin, Afyonkarahisar programı kapsamında, 7 Eylül 2011 tarihinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar'ın ailesini ziyaret etti. Tekin, Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu takdim etti.

KUR'AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI HEDİYESİ

Bakan Tekin, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.Bakan Tekin'e Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de eşlik etti.