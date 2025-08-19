Terörsüz Türkiye yolunda yoğun hafta: Diyarbakır ve cumartesi anneleri dinlenecek

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI DİNLENECEK



Komisyon toplantısının birinci oturumunda ayrıca; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri dinlenecek.

DİYARBAKIR AİLELERİ



İkinci oturumunda ise PKK tarafından aldatılan veya kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eyleme başlayan ve kamuoyundu "Diyarbakır Anneleri" olarak isimlendiren anneler konuşacak.