19 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreçte pazarlık olmadı, olmayacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreçte pazarlık olmadı, olmayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreçte pazarlık olmadı, olmayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 14:30
“Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde kritik bir görev üstlenen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta yoğun bir mesai yürütüyor. Bugün gerçekleştiren toplantıda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek. Yarın ise Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri’nin görüş ve taleplerini dile getirecek. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş 'Pazarlık olmadı olmayacak' ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreçte pazarlık olmadı, olmayacak
Süreçte pazarlık olmadı, olmayacak
"Süreçte pazarlık olmadı, olmayacak"
Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e suç duyurusu
İspanyol basınına bir yazı kaleme aldı
İspanyol basınına bir yazı kaleme aldı
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyaz Saray’da AB lideriyle Ukrayna zirvesi!
Beyaz Saray’da AB lideriyle “Ukrayna” zirvesi!
Bahçeli: Özel’in her sözü yalan ve yamuktur
Bahçeli: Özel’in her sözü yalan ve yamuktur
İnan Güney neden tutuklandı?
İnan Güney neden tutuklandı?
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki
CHP’nin seçim kavgasında 1 kişi ağır yaralandı
CHP’nin seçim kavgasında 1 kişi ağır yaralandı
Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme
Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme
Genelkurmay’da devir teslim töreni!
Genelkurmay'da devir teslim töreni!
Daha Fazla Video Göster