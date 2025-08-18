Suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme! Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond’a tahliye kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında itirafçı olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a suikast planıyla da bağlantılı olduğu öne sürülen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlanırken, devam eden çalışmalarla 3 kişi daha gözaltına alındı.