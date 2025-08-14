CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde işçi krizi sürüyor! Emekçiler başkanın kapısına dayandı

Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan Karşıyaka Belediyesi işçileri, aylardır sürdürdükleri eylemi, başkanlık makamına taşıdır. Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın makamının önünde toplanarak sloganlarla tepkilerini dile getiren işçiler, ödenmeyen maaşlarının ve yıllardır biriken Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının yatırılmasını istedi.

KENT A.Ş. ÇALIŞANLARI SON 5 AYDIR MAAŞ ALMADI

Kent A.Ş. çalışanlarının, son 5 aydır maaşlarını alamadığı, ödemelerin ise taksitle yapılmaya çalışıldığı öğrenildi. Personel A.Ş.'de ise maaşların her ay geç ve parça parça ödendiği, haziran ayı maaşlarının sadece yüzde 75'inin yatırıldığı, kalan yüzde 25'lik kısmın ise hala ödenmediği öğrenildi. Burada görev yapan işçilerin de 1 yıl önce ödenmesi gereken TİS farklarını beklediği öne sürüldü.