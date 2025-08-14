14 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.08.2025 16:13 Güncelleme: 14.08.2025 16:30
CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde işçi krizi sürüyor! Emekçiler başkanın kapısına dayandı

İzmir’in CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde aylardır maaşlarını alamayan işçiler isyan bayrağını çekti. Ödenmeyen maaşlar ve biriken hak edişler nedeniyle sabrı taşan emekçiler, belediye binası önünde başlattıkları eylemi, doğrudan Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın makam odası önüne taşıdı.

Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan Karşıyaka Belediyesi işçileri, aylardır sürdürdükleri eylemi, başkanlık makamına taşıdır. Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın makamının önünde toplanarak sloganlarla tepkilerini dile getiren işçiler, ödenmeyen maaşlarının ve yıllardır biriken Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının yatırılmasını istedi.

KENT A.Ş. ÇALIŞANLARI SON 5 AYDIR MAAŞ ALMADI

Kent A.Ş. çalışanlarının, son 5 aydır maaşlarını alamadığı, ödemelerin ise taksitle yapılmaya çalışıldığı öğrenildi. Personel A.Ş.'de ise maaşların her ay geç ve parça parça ödendiği, haziran ayı maaşlarının sadece yüzde 75'inin yatırıldığı, kalan yüzde 25'lik kısmın ise hala ödenmediği öğrenildi. Burada görev yapan işçilerin de 1 yıl önce ödenmesi gereken TİS farklarını beklediği öne sürüldü.

Emekçiler başkanın kapısına dayandı (İHA)Emekçiler başkanın kapısına dayandı (İHA)

BAŞKANIN MAKAM ODASI ÖNÜNDE PROTESTO

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen maaşları nedeniyle belediye binası önünde yeniden eylem yaptı. Sıklıkla "Direne direne kazanacağız" "Bize ekmek yoksa size huzur yok" sloganları atan eylemde işçiler, "Emek ucuz hayat pahalı. Bu böyle gitmez. Hakkımızı istiyoruz. Geçinemiyoruz" yazılı pankart açtı.

SORUNLAR ÇÖZÜLENE KADAR PROTESTOLAR DEVAM EDECEK

Eylemlerini sürdüren işçiler, belediye yönetimi tarafından sorunları çözülene kadar protestolarına devam edeceklerini bildirdi.

