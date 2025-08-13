CHP’deki koltuk savaşında yeni perde! Genel merkez ile muhalefet karşı karşıya

Kemal Kılıçdaroğlu

Geçtiğimiz haftalarda Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, kendisine hiçbir bilgilendirme yapılmadan görevden alındı.

Yıldırım'ın, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla görevden alındığına yönelik iddialar, krizi daha da perçinledi. Yıldırım ise "Burası bir kişinin partisi değil. Kimse 'Ben yaptım oldu' diyemez" açıklamasıyla genel merkeze rest çekti.