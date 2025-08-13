CHP'deki koltuk savaşında yeni perde! Genel merkez ile muhalefet karşı karşıya
CHP’de geçtiğimiz ay açıklanan kongre takvimi doğrultusunda, ilçe kongresi delege seçimleri bugün başlıyor. 15 Eylül’de görülecek “şaibeli kurultay” davasını beklemeden delege yapısını değiştirmeye hazırlanan genel merkez, son dönemde parti içi muhalefete yönelik tasfiye operasyonlarıyla da tepki çekiyor.
CHP'de bugün itibarıyla başlayacak olan delege seçimleri, 7 Eylül'e kadar devam edecek. 13 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında ilçe kongreleri, 11 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında ise il kongreleri gerçekleştirilecek.
Genel merkezin, 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu bile beklemeden kongre takvimini başlatması, parti içi muhalefetten sert tepki görmüştü.
Atılan bu adım, 'olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak değerlendirmiş, birçok muhalif partili ise 'tasfiye operasyonu' yorumunu yapmıştı.
GERGİN ATMOSFER
Bugün resmen başlayacak olan delege seçimleri sonrası, özellikle 13 Eylül'de başlayacak olan ilçe kongrelerinden itibaren genel merkez kanadı ile muhalefet arasındaki çekişmenin sertleşmesi öngörülüyor.
15 Eylül'de görülecek olan 'şaibeli kurultay' duruşmasının da kongre takvimine denk gelmesi sebebiyle iki cephe arasındaki gerginliğin daha da artabileceği değerlendiriliyor.
KARŞIT GÖRÜŞE SIFIR TOLERANS
Öte yandan kongreler takvimi işlerken genel merkezin, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kanadına yönelik baskıcı tutumu da partide büyük tepkilere yol açtı.
Geçtiğimiz haftalarda Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, kendisine hiçbir bilgilendirme yapılmadan görevden alındı.
Yıldırım'ın, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla görevden alındığına yönelik iddialar, krizi daha da perçinledi. Yıldırım ise "Burası bir kişinin partisi değil. Kimse 'Ben yaptım oldu' diyemez" açıklamasıyla genel merkeze rest çekti.
PARTİ İÇİ MUHALEFETE KAYYUM
Çankaya krizi sıcaklığını korurken, bir başka kriz de İzmir'de patlak verdi. Yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Can Özdemir, genel merkezin işaret ettiği listeye muhalefet ettiği gerekçesiyle ani bir kararla görevden alındı.
Geçen sene en yakın rakibine 120 oy fark atarak başkan seçilen Özdemir'in görevden alınması, 'parti içi kayyum' eleştirilerine yol açtı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13-18 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi kampanyası: Zeytinyağı, tavuk baget çeşitleri, dana kıyma ve daha birçok üründe özel fiyatlar
- İstanbul dahil 11 ile sarı fırtına alarmı! Meteoroloji paylaştı: Rüzgar hızı 80 km’ye çıkacak! Çatı uçabilir, ağaçlar devrilebilir
- AGS-ÖABT 2025 sonuç ekranı ÖSYM AİS | AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
- Numerolojik burç yorumu: İsminizin ilk harfi hayatınızla ilgili ne söylüyor?
- Havluların kenarındaki çizginin sırrı ortaya çıktı! Sadece süs değilmiş
- 2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?
- VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM bursu ne kadar, kaç TL?
- TOKİ’den 21 ilde 102 iş yeri satışta! Yüzde 10 peşinat ve 120 aya varan vade fırsatı
- Renault Ağustos 2025 fiyat listesi açıklandı: ÖTV sonrası fiyatlar ne kadar oldu? Clio, Megane, Duster, Austral, Rafale, Captur
- Wednesday 3. sezon gelecek mi, tarihi belli oldu mu? Wednesday dizisinin 3. sezon 1. bölüm yayın takvimi
- Pamuk ve birkaç damla ile nasır tarih oluyor! Etkisi göreni şaşırtıyor, cildi pamuk gibi yapıyor
- Zeka testi: Boncukların arasındaki lego nerede? 366 kişinden 15'i buldu