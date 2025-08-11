Türkiye şehitlerini unutmadı! Şehit Eren Bülbül mezarı başında anıldı | MHP'den anma mesajı
Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin sekizinci yılında anılıyor. Evladının şehit edilmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen acısı ilk günkü kadar taze olan Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, evladının kokusuna doyamadığını vurgularken, 'Benim içimde yanan ateşi ben biliyorum. Onun için terör bitsin diyorum.' dedi. MHP tarafından yayımlanan anma mesajında ise, “PKK’lı hain teröristler tarafından şehit edilen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evlerinde büyüdü. Maçka kırsalındaki evlerinin yakınında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde şehadete erdi. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından evlerinin yakınındaki aile mezarlığında babasının yanına defnedildi.
Saldırı sırasında, Eren Bülbül'ün üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehadete ulaştı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1976'da dünyaya gelen Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos'ta memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Ankara'ya tayini çıkmasına rağmen bölgeyi sevdiği için görev süresini uzatmıştı.
Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül, sosyal medyadaki, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edindi. Eren'in ismi, yeğeninin yanı sıra çok sayıda çocuğa da verildi. Gençlik merkezi, okul, cami, kütüphane ve tünele verilen Eren Bülbül adı, birçok şehirde ve bazı ülkelerde farklı mekanlarda da yaşatılıyor.
"TERÖR BİTSİN İSTİYORUM"
15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı. İl protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen anma programında konuşan anne Ayşe Bülbül, "Günler geçtikçe benim acım daha da büyüyor. Zaten üzüntüm de belli. Zaman ilerledikçe içimdeki acı dinecek sandım. İçimdeki acı git gide büyüyor. Yapacak bir şeyim yok. Acı acıdır. Yıllar geçse de ben evladımı unutamam. Evladımla gurur duyuyorum. Benim evladım küçücüktü. Benim evladımı benden kopardılar, yakamdan aldılar. Büyük bir acı ve hüzün. Yıllar geçse de onu unutmam. Bu acıyla ölüp, evladıma kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah ümit ettiğimiz gibi olur. Evlatlarımız ister görevi başında ister ocağının başında olsun. Görevini yapıyor ve maalesef şehit ediliyor. Evinin kapısının önünde olan da şehit ediliyor. Terör bitsin, bitmesini istiyorum. Benim içimde yanan ateşi ben biliyorum. Onun için terör bitsin diyorum. İnşallah da biter" dedi.
"İYİ Kİ VARSIN EREN DİYE BAĞIRAN İNSANLARIMIZ HALA VAR"
Acılı anne oğlunun şehadete erdiği tarihin kendisi için zor olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Evladımın sekizinci yılı oldu, unutulmuyor. 'İyi ki varsın Eren' diye bağıran insanlarımız hala oluyor. Ben bir anneyim, evladımın yaşadıklarını, evlatlarımın çektiklerini bilen bir anneyim. O nedenle benim için hayat çok zor. Şu özel günlerin gelmesini istemiyorum yani çok zor benim için. 'Eren'in yıl dönümü geliyor' dedikleri zaman ben şok geçiriyorum, neyin yıl dönümü? Ben hala 'Evladım gelecek' diye bekliyorum ama maalesef benim evladım şehit edildi. Buraya gelen güzel insanlarla oturuyorum, acımı paylaşanlar oluyor, benimle sohbet edenler oluyor. Telefon numaramı alıp, gittiği yerden de acıma ortak olmak isteyenler oluyor. Allah onlardan razı olsun."
TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ UNUTMUYOR
Gaziantep'ten gezmek için Trabzon'a gelen Veli Yuval ve ailesi, Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ederek dua okudu. Anne Ayşe Bülbül'e başsağlığı dileyen Yuval, Eren'in kabrini ziyaret ettiklerini ve tüm şehitler için dua okuduklarını söyledi. Amasya'dan ailesiyle tatil için geldiği Trabzon'da Eren'in kabrini ziyaret eden Salih Tunç da "Eren'in şehadetinin yıl dönümü. Annesini ziyaret edip elini öptük, ona kucak dolusu selamlar getirdik." dedi.
MHP'DEN ANMA MESAJI
Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül için anma mesajı yayımlandı. Paylaşımda, "11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TCDD MAKİNİST ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR 2025 | TCDD 229 işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman olacak?
- iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri | iOS 26 güncellemesi ile hangi yenilikler gelecek, özellikleri neler?
- Memur ve 4C'liye TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI | 6,5 milyon kişinin yeni hakları için geri sayım başladı! Enflasyon farkı, artış oranları...
- Balıkesir depreminde amcasını kaybeden ünlü oyuncu kim? Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Meteoroloji’den hava raporu 11 Ağustos | Sıcaklıklar 7 derece artıyor, 60 km hızla fırtına geliyor! İstanbul, İzmir, Balıkesir...
- Ankara'da deprem 11 Ağustos | Çankırı, Kırıkkale, Bolu... Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?
- Yaz okulları tatil mi? 11 Ağustos Pazartesi Balıkesir'de yaz okulları var mı, yok mu? Ders işlenecek mi?
- Balıkesir’de artçılar ne zaman sona erecek? Depremler devam edecek mi, tehlikeli mi?
- Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Trabzon Türk Yıldızları gösteri SAATİ 10 Ağustos | Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, nereden izlenebilecek?
- 116. Dönem ÖGG sınav takvimi 2025 | Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı anlam ve önemi