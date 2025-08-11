Türkiye şehitlerini unutmadı! Şehit Eren Bülbül mezarı başında anıldı | MHP’den anma mesajı

15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı (AA)

"İYİ Kİ VARSIN EREN DİYE BAĞIRAN İNSANLARIMIZ HALA VAR"

Acılı anne oğlunun şehadete erdiği tarihin kendisi için zor olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Evladımın sekizinci yılı oldu, unutulmuyor. 'İyi ki varsın Eren' diye bağıran insanlarımız hala oluyor. Ben bir anneyim, evladımın yaşadıklarını, evlatlarımın çektiklerini bilen bir anneyim. O nedenle benim için hayat çok zor. Şu özel günlerin gelmesini istemiyorum yani çok zor benim için. 'Eren'in yıl dönümü geliyor' dedikleri zaman ben şok geçiriyorum, neyin yıl dönümü? Ben hala 'Evladım gelecek' diye bekliyorum ama maalesef benim evladım şehit edildi. Buraya gelen güzel insanlarla oturuyorum, acımı paylaşanlar oluyor, benimle sohbet edenler oluyor. Telefon numaramı alıp, gittiği yerden de acıma ortak olmak isteyenler oluyor. Allah onlardan razı olsun."

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ UNUTMUYOR

Gaziantep'ten gezmek için Trabzon'a gelen Veli Yuval ve ailesi, Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ederek dua okudu. Anne Ayşe Bülbül'e başsağlığı dileyen Yuval, Eren'in kabrini ziyaret ettiklerini ve tüm şehitler için dua okuduklarını söyledi. Amasya'dan ailesiyle tatil için geldiği Trabzon'da Eren'in kabrini ziyaret eden Salih Tunç da "Eren'in şehadetinin yıl dönümü. Annesini ziyaret edip elini öptük, ona kucak dolusu selamlar getirdik." dedi.

MHP'DEN ANMA MESAJI

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül için anma mesajı yayımlandı. Paylaşımda, "11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.