Havada duman alarmı! Yolcu uçağı geri döndü

Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kalkış yapan uçakta, kısa süre sonra iniş takımlarından duman çıktığı fark edildi. Durumu kontrol eden pilot, acil durum prosedürünü başlatarak Antalya'ya geri dönme kararı aldı.

Havalimanı yer ekipleri piste acil müdahale için hazır beklerken, uçak sorunsuz şekilde iniş yaptı. Yolcular güvenle tahliye edilirken, uçak park pozisyonuna alındı. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.