Burdur Belediye Meclisi’nde skandal! CHP’li üye AK Partili kadın üyenin üzerine böyle yürüdü

(Foto: İHA)

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Olayların ardından belediyenin yan tarafında bulunan Ulu Camii önünde toplanan AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve Meclis üyeleri can güvenliklerinin tehlike altında olduğu için tekrar toplantıya girmeyeceklerini belirterek, "Toplantıya başlamadan önce AK Parti Meclis Üyemiz Hüseyin Büyükkeleş'e sallanan parmak ve toplantı başladıktan sonra Kadın Meclis Üyemiz Fatıma Küçükkaplan'a yönelik hakaretler tarafımızdan kabul edilmemektedir. Bizlerin can güvenliği olmadığı için tekrar toplantıya dahil olmayacağız ve meclisteki güvenlik sağlandıktan sonra görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Meclis toplantısının ardından CHP İl Başkanı Kadir Koç, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye meclis üyeleri ile birlikte basın açıklamasında bulunarak, "Halkın memnuniyeti ilimizde bazı arkadaşlarımızı rahatsız etmektedir. Sayın Belediye Başkanı canlı yayında oturumunu gerçekleştirmiştir ve kendisine başarılarının devamını diliyorum. AK Parti İl Başkanı kardeşimi de bıraksın bu tip sataşmaları, Burdur halkınına hizmet yoluna baksın" şeklinde konuştu.