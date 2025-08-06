Burdur Belediye Meclisi'nde skandal! CHP'li üye AK Partili kadın üyenin üzerine böyle yürüdü
Burdur'da CHP'li ve AK Parti'li meclis üyelerinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yönelik yaptıkları açıklamalar, belediye meclisinde gerginliğe neden oldu. CHP'li meclis üyesi, AK Parti'li kadın üyenin üzerine doğru yürüyünce, başka bir CHP'li meclis üyesi tarafından kolundan tutulup geri çekildi. Yaşanan skandal gelişmenin ardından AK Parti'li meclis üyeleri salonu terk ederken toplantıya ise ara verildi.
Burdur'da AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, geçtiğimiz günlerde anahtar teslimi yapılan ve oturulmaya başlanan Kurna TOKİ konutları ve yeni yapılacak diğer konutlar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Açıklamalar esnasında belediyenin bu bölgede alt yapı çalışmaları konusunda üzerine düşeni yapmadığını dile getirmesi üzerine CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve iki partinin Belediye Meclis üyeleri arasında sosyal medya üzerinden tartışmalar yaşandı. Sosyal medya hesaplarında birbirlerine ağır ithamlarda bulunan taraflar arasındaki gerginlik bugün Halı Sarayı Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Ağustos ayı meclis toplantısına yansıdı.
Toplantıda Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in AK Parti İl Başkanı ve meclis üyelerinin paylaşımlarına belediyeyi ilgilendiren konular hakkında cevap vermek istediği esnada AK Partili Meclis Üyesi Fatıma Küçükkaplan'ın bu açıklamanın yerinin burası olmadığını ve açıklamaları dinlemek istemediğini söylemesi üzerine gerginlik yaşandı.
Belediye Başkanı Ercengiz meclis üyesini salondan çıkabileceğini söyleyip zabıta memurlarına "Hanımefendiye yardımcı olur musunuz" demesinin ardından Küçükkaplan dışarı çıkmayınca CHP Grup sözcüsü Ali Say ayağa kalkarak AK Partili üyesinin üzerine yürümesiyle gerginlik arttı. Ali Say, bir diğer CHP'li meclis üyesi tarafından kolundan tutularak geri ekilip sakinleştirilmeye çalışılırken, AK Parti'li meclis üyeleri salonu terk etti. Başkan Ercengiz ise toplantıya ara verdi.
"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Olayların ardından belediyenin yan tarafında bulunan Ulu Camii önünde toplanan AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve Meclis üyeleri can güvenliklerinin tehlike altında olduğu için tekrar toplantıya girmeyeceklerini belirterek, "Toplantıya başlamadan önce AK Parti Meclis Üyemiz Hüseyin Büyükkeleş'e sallanan parmak ve toplantı başladıktan sonra Kadın Meclis Üyemiz Fatıma Küçükkaplan'a yönelik hakaretler tarafımızdan kabul edilmemektedir. Bizlerin can güvenliği olmadığı için tekrar toplantıya dahil olmayacağız ve meclisteki güvenlik sağlandıktan sonra görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.
Meclis toplantısının ardından CHP İl Başkanı Kadir Koç, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye meclis üyeleri ile birlikte basın açıklamasında bulunarak, "Halkın memnuniyeti ilimizde bazı arkadaşlarımızı rahatsız etmektedir. Sayın Belediye Başkanı canlı yayında oturumunu gerçekleştirmiştir ve kendisine başarılarının devamını diliyorum. AK Parti İl Başkanı kardeşimi de bıraksın bu tip sataşmaları, Burdur halkınına hizmet yoluna baksın" şeklinde konuştu.
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