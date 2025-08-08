Burdur belediye meclisinde gergin anlar

08 Ağustos 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 00:36
Burdur'da AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı'nın basın mensuplarına TOKİ konutları hakkında verdiği demeç sonrası Belediye Başkanı ile CHP'li ve AK Parti'li meclis üyelerinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yönelik yaptıkları açıklamalar, belediye meclisinde gerginliğe neden oldu. AK Parti'li meclis üyesinin, basın açıklamasına cevap mecrasının meclis olmadığını söylemesi üzerine gerginlik yaşandı. CHP'li meclis üyesi, AK Parti'li kadın üyenin üzerine doğru yürüyünce, başka bir CHP'li meclis üyesi tarafından kolundan tutulup geri çekildi. Gerginlik artınca Başkan Ercengiz oturuma 10 dakika ara verdi.
