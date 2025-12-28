Havacılıkta KIZILELMA'dan tarihi başarı! Bir ilke imza attı
Savunma sanayiinde ilklere imza atan Bayraktar KIZILELMA bir başarıyla daha adından söz ettirdi. İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMAı, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik gerçekleştirilen test uçuşunu başarıyla tamamladı. Testte, KIZILELMA'nın PT3 ve PT5 numaralı prototipleri, akıllı filo algoritmaları eşliğinde otonom muharebe pilotuyla kol uçuşu icra etti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu. Bu başarıya Kabine'den peş peşe tebrk mesajları geldi.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor. Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev icra etti.
KIZILELMA'DAN BİR İLK DAHA
Gerçekleştirilen testte Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5 arka arkaya havalandı. Gökyüzüne çıkan iki insansız savaş uçağı, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (Kol uçuşu) icra etti.
HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLK!
Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu. Bu teknolojik ilerlemeyle insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği karmaşık hava görevleri otonom sistemlere aktarılıyor. Bu kabiliyet birden fazla insansız platformun bir lider komutasında, birbirlerine göre konumlarını otonom olarak ayarlayarak ortak görev icra etmesine imkan tanıyor.
HAVA DEVRİYESİ GÖREVİ
Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi. Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi. Böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde yapılabilirliği doğrulandı. Savaş uçaklarının belirli bölgeleri korumak amacıyla icra ettiği devriye ve önleme görevleri, gelecekte KIZILELMA filoları tarafından otonom olarak gerçekleştirilebilecek.
PEŞ PEŞE TEBRİK MESAJLARI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, iki insansız savaş uçağının (KIZILELMA) otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini, yol arkadaşlıklarının görülmeye değer olduğunu belirtti.
Havacılık ve savunma sanayisinde dünyada ilklere imza atmaya devam eden ve 86 milyona bu gururu yaşatan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Yılmaz, "Bu büyük dönüşüme liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu başarıların genç nesillere örnek olmasını, özgüven aşılamasını ve daha büyük hedeflere ulaşma yolunda ışık tutmasını temenni ediyorum. Güçlenen havacılık ve savunma sanayimiz, caydırıcı gücümüzü artırmakta, bağımsızlığımızı pekiştirmekte ve nitelikli istihdam ile katma değeri yüksek ihracatla toplumsal refahımızı yükseltmektedir. Nice ilklere ve yeniliklere." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisine yönelik test uçuşunda dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmesi dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti. Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayisinde yıldızının parlamaya devam ettiğini belirtti.
"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNE YÖN VERİYOR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesinin, savunma sanayisinde Türkiye'yi takip eden değil yön veren bir ülke konumuna taşıdığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:
"İki insansız savaş uçağının otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi, mühendislik gücümüzün, yapay zeka kabiliyetimizin ve stratejik vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."
"TÜRKİYE KENDİ ROTASINI ÇİZEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmesi dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti. Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tüm dünyanın zorluklarla ve belirsizliklerle dolu olduğu bir dönemde, Türkiye kendi rotasını çizen nadir ülkelerden biri. Her bir 'ilk' dünyadaki kötülüğe ülkemizden verilmiş bir cevaptır. İradeyi milim şaşmadan takip edenlere, emeği geçenlere tebrikler."
BAKAN YERLİKAYA: YÜREKTEN KUTLUYORUM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlemiz dünyada ilklere imza atmaya devam ediyor. İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleşti. Bu, dünyada bir ilkti. Ülkemizin gurur kaynağı olan bu teknolojik hamlelerde emeği geçenleri yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
"DENGELER DEĞİŞECEK YENİDEN BAŞLAYACAK"
sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, insanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçaklarının, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında "oyun değiştirici" olacağını belirtti. Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın paylaşımını da alıntılayarak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Havacılıkta yeni çağın kapılarını Türklerin açtığının altını çizen Kacır, şunları kaydetti:
"İnsanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçakları, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında oyun değiştirici olacak. Dengeler değişecek, her şey yeniden başlayacak."
