Havacılıkta KIZILELMA’dan tarihi başarı! Bir ilke imza attı

Fotoğraf-İHA

"TÜRKİYE KENDİ ROTASINI ÇİZEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmesi dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti. Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın zorluklarla ve belirsizliklerle dolu olduğu bir dönemde, Türkiye kendi rotasını çizen nadir ülkelerden biri. Her bir 'ilk' dünyadaki kötülüğe ülkemizden verilmiş bir cevaptır. İradeyi milim şaşmadan takip edenlere, emeği geçenlere tebrikler."

BAKAN YERLİKAYA: YÜREKTEN KUTLUYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlemiz dünyada ilklere imza atmaya devam ediyor. İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleşti. Bu, dünyada bir ilkti. Ülkemizin gurur kaynağı olan bu teknolojik hamlelerde emeği geçenleri yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"DENGELER DEĞİŞECEK YENİDEN BAŞLAYACAK"

sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, insanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçaklarının, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında "oyun değiştirici" olacağını belirtti. Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın paylaşımını da alıntılayarak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Havacılıkta yeni çağın kapılarını Türklerin açtığının altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"İnsanlı savaş uçaklarından çok daha kabiliyetli ve maliyet etkin olan insansız savaş uçakları, otonom ve sürü halinde yaptıkları görevlerle savaş sahasında oyun değiştirici olacak. Dengeler değişecek, her şey yeniden başlayacak."