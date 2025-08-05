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Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Başkan Erdoğan liderlik edecek: Komutanları terfi ve emeklilikleri masada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.08.2025 09:09 Güncelleme: 05.08.2025 09:12
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Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Başkan Erdoğan liderlik edecek: Komutanları terfi ve emeklilikleri masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında önemli kararlar alınacak. Toplantıda general ve amiralliğe terfi edecek isimler, yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personel ile görev süresi uzatılacak komutanların durumları değerlendirilecek. YAŞ kararlarının toplantı sonunda Başkan Erdoğan’ın onayıyla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Bugün gerçekleşecek YAŞ toplantısına Başkan Erdoğan başkanlık edecek.

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Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da hazır bulunacak.

TERFİLER MASADA

General ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen general ve amirallerin dosyalarının karara bağlanacağı YAŞ toplantısında, yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek general ve amirallerle, görev süreleri uzatılacakların durumları masaya yatırılacak.

Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Başkan Erdoğan liderlik edecek: Komutanları terfi ve emeklilikleri masada

YAŞ HADDİ DÜZENLEMELERİ ETKİLEYİCİ OLACAK

Bir süre önce TBMM'de yasalaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki yeni düzenlemelerle, 75 general ve amiral Yüksek Askeri Şura'nın 3'te 2 çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilmesinin yolu açılmıştı. Bu düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilecek YAŞ toplantısında, değişimler ele alınacak.

KOMUTANLAR YAŞ HADDİ DÜZENLEMESİNDEN YARARLANABİLİR

2023 yılında ataması yapılan Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yaş hadleri henüz dolmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 2024 yılında bir yıl uzatılmıştı. Yaş haddini 72'ye çıkaran yeni düzenleme nedeniyle Tatlıoğlu'nun kuvvet komutanlığı görevine devam edebileceği ifade ediliyor.

ERDOĞAN İMZALAYACAK

Toplantının bir günde tamamlanması beklenirken, YAŞ kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.

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