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Adana'da üzücü görüntüler! Muhtar isyan etti: Kirletecekseniz gelmeyin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.08.2025 10:05 Güncelleme: 01.08.2025 10:19
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Adana’da üzücü görüntüler! Muhtar isyan etti: Kirletecekseniz gelmeyin

Adana'nın Kozan ilçesinde yer alan Alapınar ve Bekirce göletleri, vatandaşların bıraktığı çöplerle dolup taştı. Kozan Belediyesi gölet çevresi ve su altında temizlik çalışması yaparak 2 pikap çöp topladı. Mahalle muhtarı, çevre kirliliğine tepki göstererek, 'Kirletecekseniz gelmeyin' dedi.

Doğal kaynak suyuna sahip, doğal güzellik sunan Bekirce ve Alapınar göletlerinde yaz aylarında yaşanan çevre kirliliği, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Kozan Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri bölgede kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gölet çevresi ve su altından 2 pikap çöp toplandı.

Belediye görevlileri 2 pikap çöp temizledi (İHA)Belediye görevlileri 2 pikap çöp temizledi (İHA)

MUHTAR İSYAN ETTİ: EMİZ TUTMAYACAKLARSA GELMESİNLER

Mahalle muhtarı Salim Açıkgöz, vatandaşların gölet çevresini kirletmesine tepki göstererek, "Her yaz mahallemize serinlemeye ve piknik yapmaya gelen vatandaşlar ciddi kirliliğe neden oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız göletimizi temiz tutsunlar. Alkol alınmasını istemiyoruz. Çöp kutuları varken yol kenarlarına, köy içine çöplerin atılmasına karşıyız. Burası bir doğa harikası, vatandaşlarımız elleriyle bu güzelliği köreltiyor. Temiz tutmayacaklarsa gelmesinler, alkol alacaklarsa hiç gelmesinler. Köyümüzü rahatsız etmesinler. Su bizim değil, Cenab-ı Allah'ın verdiği bir güzellik ama bu güzelliği kirletmeyelim" ifadelerini kullandı.

Belediye görevlileri hummalı çalışması neticesinde göller eski güzelliğine kavuştu (İHA)Belediye görevlileri hummalı çalışması neticesinde göller eski güzelliğine kavuştu (İHA)

BELEDİYEDEN HUMMALI ÇALIŞMA

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise Kozan'ın bakir güzelliklere ev sahipliği yaptığı ilçede çevreci, doğaya sahip çıkan duyarlı vatandaşlar ile ülkeye örnek bir ilçe olması gerektiğini vurguladı.

Temizlik çalışmasına katılan belediye ekipleri ise göletin içinden ve çevresinden çok sayıda şişe, plastik ve poşet atıkları toplandığını belirterek, vatandaşları çevreyi temiz tutma konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.

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Adana’da üzücü görüntüler! Muhtar isyan etti: Kirletecekseniz gelmeyin Adana’da üzücü görüntüler! Muhtar isyan etti: Kirletecekseniz gelmeyin Adana’da üzücü görüntüler! Muhtar isyan etti: Kirletecekseniz gelmeyin
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