Adana’da üzücü görüntüler! Muhtar isyan etti: Kirletecekseniz gelmeyin

Belediye görevlileri 2 pikap çöp temizledi (İHA)

MUHTAR İSYAN ETTİ: EMİZ TUTMAYACAKLARSA GELMESİNLER

Mahalle muhtarı Salim Açıkgöz, vatandaşların gölet çevresini kirletmesine tepki göstererek, "Her yaz mahallemize serinlemeye ve piknik yapmaya gelen vatandaşlar ciddi kirliliğe neden oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız göletimizi temiz tutsunlar. Alkol alınmasını istemiyoruz. Çöp kutuları varken yol kenarlarına, köy içine çöplerin atılmasına karşıyız. Burası bir doğa harikası, vatandaşlarımız elleriyle bu güzelliği köreltiyor. Temiz tutmayacaklarsa gelmesinler, alkol alacaklarsa hiç gelmesinler. Köyümüzü rahatsız etmesinler. Su bizim değil, Cenab-ı Allah'ın verdiği bir güzellik ama bu güzelliği kirletmeyelim" ifadelerini kullandı.