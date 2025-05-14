Metrobüs faciasında beton yol iddiası! Facia göz göre göre geldi
10 Mayıs Cumartesi günü Beylikdüzü’nde meydana gelen metrobüs kazasının ayrıntıları netleşmeye başladı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi de yaralandı. Kazanın göz göre göre geldiği ve yolun beton kaplamalı olması kazaya zemin hazırladığı iddia edildi.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 10 Mayıs'ta yaşanan kazanın detayları netleşmeye başladı.
Durakta bekleyen bir başka metrobüse arkadan çarparak 1 kişinin ölümüne, 57 yolcunun yaralanmasına neden olan sürücü Şaban Şahin, 100 metre önceden frene basmasına karşın duramadığını anlattı.
Şahin, "Frene basmam gereken zamanda bastım. 40 kilometre kadar bir hızda seyrederken frene bastım. Ancak yağan yağmurun etkisi ve yolda biriken motor yağı etkisiyle lastikler kaydı" dedi.
İETT'de 15-16 ay önce işe başladığını söyleyen Şaban Şahin, 4 ay önce metrobüse geçtiğini anlattı. İBB Meclisi'nde metrobüs kazasına ilişkin soru önergesi verildi.
RAPOR HAZIRLANDI MI?
AK Partili Meclis Üyesi İbrahim Akın, "Tanık beyanlarına göre, metrobüs araçlarında ön panel arıza uyarıları aktifken sefere çıkıldığı, şoförlerin konuyu bildirmesine rağmen 'Yetkimiz yok' yanıtı aldığı, ayrıca beyaz yol, beton yol uygulamasının da araç güvenliğini olumsuz etkilediği kamuoyuna yansımıştır. Beyaz yol, beton yol uygulaması kapsamında fren mesafesi, yol tutuşu, lastik aşınması gibi temel güvenlik unsurlarının ölçüldüğü teknik bir değerlendirme raporu hazırlanmış mıdır? Bu rapor kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?" ifadelerini kullandı.
21 YIL ÖMÜR BİÇTİ AMA...
Sabah'ın haberine göre Daha önce asfalt olan yol, Ekrem İmamoğlu'nun "21 yıl boyunca ilk yapıldığı gün gibi sağlam olacak" sözleriyle beton yola çevrildi. Ancak beton yol henüz 2 yılda deforme oldu ve çatlaklar, kırılmalar meydana geldi.
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