Metrobüs faciasında beton yol iddiası! Facia göz göre göre geldi

21 YIL ÖMÜR BİÇTİ AMA...



Sabah'ın haberine göre Daha önce asfalt olan yol, Ekrem İmamoğlu'nun "21 yıl boyunca ilk yapıldığı gün gibi sağlam olacak" sözleriyle beton yola çevrildi. Ancak beton yol henüz 2 yılda deforme oldu ve çatlaklar, kırılmalar meydana geldi.