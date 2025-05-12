Metrobüs kazasında can veren Ebru Heper son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 12.05.2025 14:12

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcu Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.



İstanbul'daki işlemlerinin ardından 37 yaşındaki Heper'in cenazesi Sivas'ta Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.



Bir sigorta şirketinde çalıştığı öğrenilen Heper'in eşi Sabri Heper, törende gözyaşı döktü.