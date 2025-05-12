Yaşam

Metrobüs kazasında can veren Ebru Heper son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 10 Mayıs Cumartesi günü yaşanan metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Metrobüs kazasında can veren Ebru Heper son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcu Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

İstanbul'daki işlemlerinin ardından 37 yaşındaki Heper'in cenazesi Sivas'ta Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Bir sigorta şirketinde çalıştığı öğrenilen Heper'in eşi Sabri Heper, törende gözyaşı döktü.

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper. (DHA)Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper. (DHA)

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Heper'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Heper'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 10 Mayıs'ta, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

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