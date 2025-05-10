Yaşam

Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

METROBÜSTE KAZA: SEFERLER DURDU

Haramidere Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından görüntü (AA)Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından görüntü (AA)

Çarpmanın etkisiyle dışarı çıkan yolculardan bazılarının yaralandığı görüldü.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından görüntü (AA)Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından görüntü (AA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından görüntü (AA)Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından görüntü (AA)

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından görüntü (AA)Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından görüntü (AA)