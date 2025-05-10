Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Haramidere Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dışarı çıkan yolculardan bazılarının yaralandığı görüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.