Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:17

Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Haramidere Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.