Beylikdüzü'ndeki metrobüs faciası araç içi kamerasında! Yolcular kabusu böyle yaşadı

Giriş Tarihi: 11.05.2025 14:32

(Foto: DHA)

Kazada, 57 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(Foto: AA)

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirirken, 54 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapıldı. Öte yandan, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar garaja götürüldü.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: İDARİ SÜREÇLER BAŞLADI

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 44 kişinin taburcu edildiğini, 10 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada, 1 hemşehrimiz hayatını kaybetmiş, 54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir.Kazanın ardından tüm ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, süreç Valiliğimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Hayatını kaybeden hemşehrimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(Foto: AA)

METROBÜS KAZASI ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Beylikdüzü'nde, 1 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası, araç içi kamerasınca kaydedildi.

(Foto: AA)

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan çarpması, diğer metrobüsün araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde yer aldı.

(Foto: AA)

Görüntülerde, metrobüsün duran araca çarpması ve yolcuların kazanın etkisiyle bir anda yere düşmeleri bulunuyor.

Dün meydana gelen metrobüs kazasında 37 yaşındaki Ebru Heper yaşamını yitirirken, 57 kişi ise yaralanmıştı.