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Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 56 kişi taburcu edildi

Beylikdüzü'nde 10 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş 57 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken metrobüs şoförü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye'nin gündemine oturan kazada hastanede tedavi altına alınan 57 yaralıdan 56'sı hastaneden taburcu edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 56 kişi taburcu edildi

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen kazada iki metrobüs çarpışmıştı. Kazada 57 yolcu yaralanırken Ebru Heper isimli yolcu hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken metrobüs şoförü Şaban Ş. gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Metrobüs kazasında yaşananlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi. (ahaber.com.tr) Metrobüs kazasında yaşananlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi. (ahaber.com.tr)

56 YARALI TABURCU EDİLDİ

Feci kazada yaralanan 57 yolcudan 56'sının hastanedeki işlemlerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi. Yaralılardan 1 kişinin tedavisi sürüyor.

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