Metrobüs durağındaki facia sonrası o şoför tutuklandı!

İstanbul Beylikdüzü Haramidere durağında metrobüsün durmayarak önündeki araca çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 1 kişi ölmüş 40 kişi ise yaralanmıştı. Gözaltına alınan metrobüs şoförünün taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandığı aktarıldı.

KAZA ANINDA YOLCULAR SAVRULDU!

Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ile birlikte karlerde metrobüse çarpan otobosün içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor. Bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise şoförün kaza öncesi ve sırasında verdiği tepki ile çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar görülüyor. 1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansımıştı . Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyordu.

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA

Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. Çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.