Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı 97 gözaltı | O iddialara valilikten yalanlama

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O İDDİALARA YALANLAMA!

Sosyal medyada ise Gazeteci Murat Ağırel olayı sabote etmeye çalışarak "Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, Nurettin Yıldız'ın konferansını protesto etti. Polis müdahale etti, Öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gazeteci Can Öztürk de darp edilerek gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre 97 öğrenci gözaltına alındı." dedi ancak b u iddialara yalanlama geldi.

"13 POLİS 5 METRE DERİNLİĞİNDEKİ ÇUKURA DÜŞTÜ"

İstanbul Valisi Davut Gül iddialara "Tam olarak öyle olmadı. Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün, Nurettin Yıldız'ın konferansını engellemeye çalışan bir grup protestocu, çevik kuvvetin güvenlik düzenini aşmaya çalıştı." dedi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Protestocuların fiziki müdahalesi sonucu 13 polisimiz, yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı. Olayla ilgili 97 kişi gözaltına alındı."