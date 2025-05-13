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Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı 97 gözaltı | O iddialara valilikten yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.05.2025 23:28 Güncelleme: 14.05.2025 01:45
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Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı 97 gözaltı | O iddialara valilikten yalanlama

Boğaziçi Üniversitesi'nde konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek isteyen bir grup provokatör Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. 97 kişinin gözaltına alındığı olayda şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.Öte yandan Valilik, sosyal medyada 'öğrencilere ters kelepçe takıldığı ve gazeteci darp edildiği' iddialarınına İstanbul Valiliği'nden yalanlama geldi. Vali Davut Gül, iddialara 'Tam olarak öyle olmadı.' diyerek yanıt verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu yaralandı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE PROVOKASYON!

YÜRÜYÜŞ ADI ALTINDA PROVOKASYON

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf- İHAFotoğraf- İHA

FAALİYETLERİ ENGELLEMEK İSTEYİP POLİSE SALDIRDILAR!

Saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi. Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı.

POLİSE SALDIRI: 13 EMNİYET MENSUBU YARALANDI

Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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O İDDİALARA YALANLAMA!

Sosyal medyada ise Gazeteci Murat Ağırel olayı sabote etmeye çalışarak "Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, Nurettin Yıldız'ın konferansını protesto etti. Polis müdahale etti, Öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gazeteci Can Öztürk de darp edilerek gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre 97 öğrenci gözaltına alındı." dedi ancak b u iddialara yalanlama geldi.

"13 POLİS 5 METRE DERİNLİĞİNDEKİ ÇUKURA DÜŞTÜ"

İstanbul Valisi Davut Gül iddialara "Tam olarak öyle olmadı. Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün, Nurettin Yıldız'ın konferansını engellemeye çalışan bir grup protestocu, çevik kuvvetin güvenlik düzenini aşmaya çalıştı." dedi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Protestocuların fiziki müdahalesi sonucu 13 polisimiz, yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı. Olayla ilgili 97 kişi gözaltına alındı."

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Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı 97 gözaltı | O iddialara valilikten yalanlama Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı 97 gözaltı | O iddialara valilikten yalanlama Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı 97 gözaltı | O iddialara valilikten yalanlama
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