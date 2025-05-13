Metrobüs kazaları can alıyor! AK Partili Aksu A Haber’de: Bu İstanbul’a sırt dönmüşlüğün fotoğrafıdır
İstanbul'da metrobüs kazalarındaki artış endişe yaratıyor! Son 9 ayda meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi yaralandı. En son Beylikdüzü'nde yaşanan ve 1 kişinin ölümüne, 57 kişinin yaralanmasına neden olan kaza, toplu ulaşım güvenliğini yeniden sorgulatıyor. AK Parti İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, 'Bu, İstanbul'a sırtını dönmüşlüğün fotoğrafıdır' diyerek CHP'li İBB yönetimini ağır şekilde eleştirdi. İşte çarpıcı detaylar ve yıllara yayılan metrobüs kazalarının acı bilançosu...
İstanbul'da metrobüs kazaları endişe yaratıyor. Son 9 ayda yaşanan kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 126 kişi yaralandı. İstanbul'un en yoğun toplu ulaşım aracı olan metrobüs, son aylarda art arda yaşanan kazalarla yeniden gündeme geldi.
AK Parti İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, "Bu ihmal edilmişliğin, İstanbul'a sırtını dönmüşlüğün fotoğrafıdır" diyerek tepkisini dile getirdi.
İstanbul Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı kazanın ardından metrobüslerdeki güvenlik zaafları da tartışma konusu oldu.
Kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıyan araçların ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirten Aksu, şunları söyledi:
"Koskoca bir kurum yönetiyorsunuz ve o kurumda İstanbulluların can güvenliği size emanet. Siz İBB ve İETT'siniz, araçlarınızın bakımları dört dörtlük yapılmalı."
Sadece bu son kazayla değil, son yıllarda meydana gelen diğer kazalarla da metrobüs hattında güvenlik açığı gün yüzüne çıktı.
24 Temmuz 2019: Burhaniye durağında 11 yaralı
10 Mart 2020: Halıcıoğlu'nda 10 yaralı
8 Ekim 2020: Merter durağında 7 yaralı
5 Temmuz 2021: Cennet Mahallesi durağında 25 yaralı
9 Eylül 2022: Avcılar'da 99 yaralı
29 Ağustos 2024: Küçükçekmece'de 1 ölü, 50 yaralı
3 Aralık 2024: Saadetdere'de 1 ağır yaralı
12 Nisan 2025: Avcılar'da 11 yaralı
10 Mayıs 2025: Beylikdüzü'nde 1 ölü, 57 yaralı
Kaza nedenlerinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Aksu,
"Bazı kazalar hayatın olağan akışına aykırı. Bunlar kaza deyip geçilemez" ifadelerini kullandı.
Aksu, ayrıca İETT'deki ihale sistemine de dikkat çekti:
"Yarım milyarlık ihalelerde küçük sapmalarla ihaleler veriliyor. Bakıyorsunuz, bakımlar yeterli değil. Aynı ihaleye otobüsün firması da giriyor. Sonra o firmaya diyorsunuz ki yetersizsiniz."
Personel çalışma koşullarının da kazaları etkilediğini belirten Aksu,
"Bu personeli ne kadar çalıştırıyorsunuz? Kaç saat çalışıyor? Dinlenmesine izin veriyor musunuz? Mecliste soruyoruz ama cevap yok" dedi.
Son olarak Aksu, sistemdeki yandaş kayırmacılığına vurgu yaparak uyardı:
"Maalesef bu riskler devam edecektir. Ehli olana değil, yandaş olana veriyorsunuz."
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