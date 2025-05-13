Metrobüs kazaları can alıyor! AK Partili Aksu A Haber’de: Bu İstanbul’a sırt dönmüşlüğün fotoğrafıdır

İstanbul'da metrobüs kazaları endişe yaratıyor. Son 9 ayda yaşanan kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 126 kişi yaralandı. İstanbul'un en yoğun toplu ulaşım aracı olan metrobüs, son aylarda art arda yaşanan kazalarla yeniden gündeme geldi.

AK Parti İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, "Bu ihmal edilmişliğin, İstanbul'a sırtını dönmüşlüğün fotoğrafıdır" diyerek tepkisini dile getirdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı kazanın ardından metrobüslerdeki güvenlik zaafları da tartışma konusu oldu.

Kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıyan araçların ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirten Aksu, şunları söyledi:

"Koskoca bir kurum yönetiyorsunuz ve o kurumda İstanbulluların can güvenliği size emanet. Siz İBB ve İETT'siniz, araçlarınızın bakımları dört dörtlük yapılmalı."

Sadece bu son kazayla değil, son yıllarda meydana gelen diğer kazalarla da metrobüs hattında güvenlik açığı gün yüzüne çıktı.

24 Temmuz 2019: Burhaniye durağında 11 yaralı

10 Mart 2020: Halıcıoğlu'nda 10 yaralı

8 Ekim 2020: Merter durağında 7 yaralı

5 Temmuz 2021: Cennet Mahallesi durağında 25 yaralı

9 Eylül 2022: Avcılar'da 99 yaralı

29 Ağustos 2024: Küçükçekmece'de 1 ölü, 50 yaralı

3 Aralık 2024: Saadetdere'de 1 ağır yaralı

12 Nisan 2025: Avcılar'da 11 yaralı

10 Mayıs 2025: Beylikdüzü'nde 1 ölü, 57 yaralı