Beylikdüzü’nde metrobüs kazası! Tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı
10 Mayıs Cumartesi günü Beylikdüzü’nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan şoför Şaban Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan metrobüs şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. Kameralarda kaza sırasında hiçbir refleks göstermediği belirlenen şoför Şaban Ş., durağa gelmeden 100 metre önce frene bastığını açıkladı.
Feci kaza, 10 Mayıs saat 16.00 sıralarında İstanbul'da Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi.
Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kazada 57 yolcu yaralandı.
METROBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Sabah'ın haberine göre Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Şaban Ş., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
Şaban Ş.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde olay günü 13.00-21.00 saatleri arasında görev yapmak üzere 12.57'de göreve başladığını aktaran Şaban Ş.; "13.00'de Tüyap-Söğütlüçeşme arasında ilk seferimi yaptım, ilk seferim 14.20 sıralarında sona erdi, yaklaşık 20 dakika dinlendikten sonra ikinci seferimi yapmak üzere kullandığım metrobüsü değiştirerek 34 FLR 857 plaka sayılı metrobüsle Sögütlüçeşme-Tüyap seferini yapmak üzere sefere çıktım. Hava yağışlı idi. Kullanmakta olduğum metrobüs çift körüklü diğerlerine göre daha uzun olan bir metrobüstü, Saadetdere Metrobüs Durağına kadar herhangi bir sorun yaşamadan geldim, metrobüste yolcu yoğunluğu vardı. Aynı gün saat: 16.55 sıralarında Saadetdere Durağından Haramidere Durağına doğru gitmekteydim, iki durak arası rampa aşağı olduğu için temkinli bir şekilde hareket etmekteydim. Bu sebeple hızımı da yavaş tutmaktaydım. Maksimum hızımın 40 km/saat olduğunu düşünmekteyim, Haramidere Sanayi Durağına gelmeden yaklaşık 100 metre önce metrobüsün frenine basmaya başladım." ifadelerini kullandı.
"PANİK HALDE İMDAT FRENİNİ ÇEKEMEDİM"
"Havanın yağışlı ve metrobüs durağı yolunun kaygan olması nedeniyle frene basmama rağmen araç yavaşladı ancak kızaklayıp durmadı" diyen Şaban Ş.; "Aracı durdurmak için tekrar frene bastım ancak aracı durduramadım, durakta önümdeki metrobüsün yolcu indirip bindirmekte olduğunu gördüm, kazayı en hafif şekilde atlatabilmek için sağda yer alan betona çarpıp durabileceğim düşüncesiyle metrobüsün direksiyonunu sağa kırdım ancak tüm çabalarıma rağmen duramayarak öndeki metrobüse arkadan çarptım, çarptıktan sonra bende yaralandım, panik halde imdat frenini çekemedim.
"DİREKSİYONDA SIKIŞIP KALDIM"
İmdatı çekemediğim için kullanmış olduğum metrobüs önceki metrobüsü bir süre daha sürükledi, çarpma neticesinde kullanmış olduğum metrobüsün ön camları patladı, ben direksiyonda sıkışıp kaldım, direksiyon simidi benim göğsümü sıkıştırdı, kendimi kurtardıktan sonra yolcuların tahliyesi için kapı açma düğmesini basıp kapıyı açtım, ardından yolcular tahliye oldu, bende metrobüsten aşağıya indim, ambulans ile Beylikdüzü Devlet Hastanesine, ardından da Çam ve Sakura Hastanesine sevk edildim, burada tedavi gördükten sonra bugün taburcu edildim. Kazada ölen bayanın ve yaralananların ne şekilde yaralandığına dair net bir tespitim yoktur. Öndeki metrobüs yolcu indirip bindirmekte idi." şeklinde anlattı.
"2 HAFTA EĞİTİM ALMIŞ"
İETT Müdürlüğünde 15-16 ay önce işe başladığını söyleyen Şaban Ş. "İşe başladığımda İETT otobüslerini kullanmakta idim. Yaklaşık 4 ay önce Metrobüs şoförlüğüne geçtim ve dört aydır Metrobüs şoförlüğü görevini yürütmekteyim. İETT'te işe başlamadan otobüs şoförlüğü için 2 aylık eğitim aldım. Ardından metrobüs şoförlüğüne geçmeden önce 1 hafta psikoteknik, 1 hafta direksiyon eğitimi olmak üzere iki haftalık eğitim aldım" dedi.
"YOLDAN YAĞLAR TEMİZLENMEMİŞ"
Metrobüsü kullandığım sırada araçta herhangi bir arıza sezinlemedim diyen şoför, "Ancak kullanmakta olduğum metrobüs çift körüklü diğerlerine göre daha uzun bir metrobüs olduğu için özellikle yağışlı havalarda yoğun savrulmalar yaşatmaktadır. Ben de kaza günü havanında yağışlı olması sebebiyle azami dikkat göstererek aracı kullandım. Kaza sırasında beton yol kaygandı, metrobüsten akan yağ benzeri kalıntılar yoldan tamamen temizlenmediği için kaza günü yağmur sonrasında kaygan hale gelmişti, yine yolun beton olması da yolun kayganlığını artıran nedenlendendir. Ben her ne kadar frene basıp durmaya çalışsam da belirttiğim nedenlerden dolayı yolun kaygan olması sebebiyle duramayıp aracımla önde bulunan metrobüse çarptım" ifadelerini kullandı.
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