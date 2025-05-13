Beylikdüzü’nde metrobüs kazası! Tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında şoför Şaban Ş (Ekran görüntüsü)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Şaban Ş.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde olay günü 13.00-21.00 saatleri arasında görev yapmak üzere 12.57'de göreve başladığını aktaran Şaban Ş.; "13.00'de Tüyap-Söğütlüçeşme arasında ilk seferimi yaptım, ilk seferim 14.20 sıralarında sona erdi, yaklaşık 20 dakika dinlendikten sonra ikinci seferimi yapmak üzere kullandığım metrobüsü değiştirerek 34 FLR 857 plaka sayılı metrobüsle Sögütlüçeşme-Tüyap seferini yapmak üzere sefere çıktım. Hava yağışlı idi. Kullanmakta olduğum metrobüs çift körüklü diğerlerine göre daha uzun olan bir metrobüstü, Saadetdere Metrobüs Durağına kadar herhangi bir sorun yaşamadan geldim, metrobüste yolcu yoğunluğu vardı. Aynı gün saat: 16.55 sıralarında Saadetdere Durağından Haramidere Durağına doğru gitmekteydim, iki durak arası rampa aşağı olduğu için temkinli bir şekilde hareket etmekteydim. Bu sebeple hızımı da yavaş tutmaktaydım. Maksimum hızımın 40 km/saat olduğunu düşünmekteyim, Haramidere Sanayi Durağına gelmeden yaklaşık 100 metre önce metrobüsün frenine basmaya başladım." ifadelerini kullandı.