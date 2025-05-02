CHP otobüsünü polisin üzerine sürdü! O şoförün ifadesi ortaya çıktı: Milletvekilleri yola devam etmemi söylediler
Ankara'da 23 Nisan'da CHP'li milletvekillerini taşıyan otobüsün şoförü polisin 'dur' ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdü. O görüntüler büyük tepki çekerken aracı polisin üzerine süren parti otobüsünün şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Sürücü ifadesinde, 'Otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler' ifadelerine yer verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüneceğini duyurmuş, Ankara Valiliği ise izin vermemişti.
CHP, izin verilmemesine rağmen yürüyüşün başlangıç noktasını değiştirmemişti. 23 Nisan'da CHP milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarını taşıyan CHP otobüsünün şoförü G.G., polisin 'dur' ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine sürmüştü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca G.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, 'birden fazla görevli memura mukavemet' suçundan konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle G.G.'yi serbest bıraktı.
"OTOBÜS AĞIRLIĞINDAN DOLAYI FREN MESAFEM UZUN OLDUĞUNDAN DURAMADIM"
İfadesinde olay günü 23 Nisan etkinlikleri için genel başkana tahsisli makam otobüsü ile yaklaşık 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı ile Ulus'taki eski Meclise gitmek istediklerini belirten G.G., "Program akışına yetişmek için anayol yerine önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum. Milletvekillerimiz araçtan inerek polisler ile konuştular. Daha sonra trafik şube müdürünün talimatı ile araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren trafik şube müdürü de gideceğimiz yere geldi. Yaklaşık 3 gün önce ifade için karakola çağırıldım. Ancak partide görev aldığım ve il dışında olduğum için ifadeye gelemedim. Ancak kendilerine Mersin'de de ifade verebileceğimi söyledim. Ankara'ya geldiğimde de ilgili polis ekiplerini arayarak ifade verebileceğimi söyledim ve kendi rızamla ifade vermeye geldim" dedi.
Şüpheli G.G. ayrıca, emniyete veya devlete karşı bir kastının olmadığını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!
- Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar
- Green Card sonuçları açıklandı mı? 2025 DV LOTTERY ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI
- BMW Mayıs 2025 fiyat listesi açıklandı! BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serisi fiyatları ne kadar oldu?
- YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM TYT - AYT - YDT ne zaman gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başladı! Başvuru şartları, tercih süreci ve kadro dağılımları belli oldu
- 2 Mayıs 2025 Cuma hutbesi konusu belli oldu! İşte Cuma hutbesi tam metni
- Kuvvetli yağış ve fırtına alarmı! 16 il için sarı kodlu uyarı verildi: Meteoroloji 2 Mayıs hava durumu
- Optik illüzyon: Beyninizin hangi yönü daha aktif? Kuğu mu sincap mı gördünüz?
- Hangi saç kesimi yüzünüze en çok yakışır? İşte yüz şeklinize uygun doğru saç kesim modelleri
- Mühendislik harikası yapılar: Dünyanın en etkileyici 17 mega projesi
- ÜNİDES 4. Dönem başvuru sonuç ekranı 2025 | ÜNİDES sonuçları nereden öğrenilir? Öğrencilere hibe desteği ne kadar?