CHP’li İmamoğlu’nun oteldeki yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kameralar peçeteyle böyle kapatılmış

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

SIR GÖRÜŞMEDE KAMERALARA BANT YAPIŞTIRDILAR!

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülere ilişkin görüntü ve baz inceleme tutanağında, 6 Mart'ta saat 19.30 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen erkek bir kişinin bant kullanarak giriş kat alanını gören kamera görüntülerini kapattığı, akabinde aynı alanı farklı açılardan gören diğer kameraları da kapatarak görüntü alınmasını engellediğinin değerlendirildiği ifade edildi.