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CHP'li İmamoğlu'nun oteldeki yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kameralar peçeteyle böyle kapatılmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.04.2025 01:42 Güncelleme: 29.04.2025 01:46
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CHP’li İmamoğlu’nun oteldeki yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kameralar peçeteyle böyle kapatılmış

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun 'kasası' olarak anılan isimlerle bir otelde yaptığı sır görüşmenin görüntüleri tepkilerin odağına yerleşti. İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde 6 Mart'ta şüpheliler Tuncay Yılmaz, Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, kimliği belirlenemeyen erkek şahsın gelerek görüşme yapılacak alanı gören kameraları kapattığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde İmamoğlu'nun elinde bir çanta ile geldiği ve ekibinden bir şahsın kameraları peçete ile kapattığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun beraberindekilerle birlikte Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun elinde bir çanta ile geldiği ve ekibinin kameraları peçete ile kapattığı görüldü.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

SIR GÖRÜŞMEDE KAMERALARA BANT YAPIŞTIRDILAR!

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülere ilişkin görüntü ve baz inceleme tutanağında, 6 Mart'ta saat 19.30 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen erkek bir kişinin bant kullanarak giriş kat alanını gören kamera görüntülerini kapattığı, akabinde aynı alanı farklı açılardan gören diğer kameraları da kapatarak görüntü alınmasını engellediğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Tutanakta, şüpheli Hüseyin Köksal olduğu değerlendirilen kişinin VIP kapısından otele 20.05 sıralarında, Ekrem İmamoğlu'nun da aynı girişten 20.06'da geldiği belirtildi.

Şüphelilerden Tuncay Yılmaz olduğu değerlendirilen şahsın, X-Ray kapısından otele aynı gün 20.15 sıralarında giriş yaptığı kaydedilen tutanakta, görüntülere ek olarak şüpheliler Adem Soytekin ile Fatih Keleş'in kullanımında olan telefon hatlarının bazlarının da aynı otelin koordinatlarını kapsadığı kaydedildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

PEÇETEYLE KAPATTIKLARI ANLAR KAMERADA!

İstanbul'da Adnan Çebi'ye ait otelde kritik görüşme öncesi iki kişinin otelin kameralarını peçete ile kapattığı anlar kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerin devamında Ekrem İmamoğlu'nun bir ekiple birlikte geldiği ve elinde bir çantayla otele giriş yaptığı görüldü.

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