CHP'li İmamoğlu'nun oteldeki yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kameralar peçeteyle böyle kapatılmış
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun 'kasası' olarak anılan isimlerle bir otelde yaptığı sır görüşmenin görüntüleri tepkilerin odağına yerleşti. İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde 6 Mart'ta şüpheliler Tuncay Yılmaz, Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, kimliği belirlenemeyen erkek şahsın gelerek görüşme yapılacak alanı gören kameraları kapattığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde İmamoğlu'nun elinde bir çanta ile geldiği ve ekibinden bir şahsın kameraları peçete ile kapattığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun beraberindekilerle birlikte Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun elinde bir çanta ile geldiği ve ekibinin kameraları peçete ile kapattığı görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
SIR GÖRÜŞMEDE KAMERALARA BANT YAPIŞTIRDILAR!
Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülere ilişkin görüntü ve baz inceleme tutanağında, 6 Mart'ta saat 19.30 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen erkek bir kişinin bant kullanarak giriş kat alanını gören kamera görüntülerini kapattığı, akabinde aynı alanı farklı açılardan gören diğer kameraları da kapatarak görüntü alınmasını engellediğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Tutanakta, şüpheli Hüseyin Köksal olduğu değerlendirilen kişinin VIP kapısından otele 20.05 sıralarında, Ekrem İmamoğlu'nun da aynı girişten 20.06'da geldiği belirtildi.
Şüphelilerden Tuncay Yılmaz olduğu değerlendirilen şahsın, X-Ray kapısından otele aynı gün 20.15 sıralarında giriş yaptığı kaydedilen tutanakta, görüntülere ek olarak şüpheliler Adem Soytekin ile Fatih Keleş'in kullanımında olan telefon hatlarının bazlarının da aynı otelin koordinatlarını kapsadığı kaydedildi.
PEÇETEYLE KAPATTIKLARI ANLAR KAMERADA!
İstanbul'da Adnan Çebi'ye ait otelde kritik görüşme öncesi iki kişinin otelin kameralarını peçete ile kapattığı anlar kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerin devamında Ekrem İmamoğlu'nun bir ekiple birlikte geldiği ve elinde bir çantayla otele giriş yaptığı görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle atv'de! İşte dev yarışmada KAZANDIRAN milyonluk sorular!
- Altında yeni fırsat! İslam Memiş gramda 6000 TL öncesi kazandıracak tarihi duyurdu
- 2025 Hıdırellez tarihi | Hıdırellez geleneği mayıs ayının kaçında kutlanır?
- OGM 105 personel alımı başvuru takvimi 2025 | Orman Genel Müdürlüğü başvuruları nereden yapılacak? Şartları neler?
- ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç takvimi...
- Afet Farkındalık Eğitimi nedir, ne zaman işlenecek? Afet Farkındalık Eğitimi ders konuları neler?
- Kütahya'dan hangi fay hattı var mı, nerelerden geçiyor? Kütahya AFAD deprem risk haritası 2025
- Bu meslekler altın değerinde! İŞKUR'un en çok aranan işler listesi belli oldu
- iOS 19 ne zaman çıkacak, tarihi belli oldu mu? iOS 19 güncellemesi hangi modellere gelecek?
- Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı bugün saat kaçta? Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Meteoroloji 28 Nisan hava durumu | Fırtına alarmı verildi: Günlerce sürecek, en kuvvetlisi geliyor! İstanbul, Çanakkale, Bursa…
- Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?